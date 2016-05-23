Перспективы евразийской интеграции 679 Олег КУЗНЕЦОВ, президент Российской академии естественных наук, президент Международного университета «Дубна», профессор, д. т. н. Валерий КУШЛИН, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАЕН, профессор, д. э. н.

Глобальные трансформации общества, цели, средства и методы модернизации национальных экономик России, Казахстана и других стран СНГ вот уже два десятилетия находятся на острие научных дискуссий, в центре неослабевающей борьбы мнений и политических сил. Проблемы и возможности качественного экономического роста предстоит реализовывать при ускорении индустриально-инновационного развития на базе отечественной науки и техники.



В новой работе доктор экономических наук Анатолий Спицын исследует актуальные проблемы становления новой модели мировой экономики, которые органически вплетены в ткань теоретического анализа, нацеленного на выработку действительно созидательной и отвечающей интересам стратегии инновационной модернизации экономики в условиях углубления межгосударственной интеграции на пространстве СНГ. Соответственно, выстраивается логика и структура публикации, включая спектр влияния на экономику одного из наиболее сложных и внутренне противоречивых явлений современной эпохи – глобализации (гиперглобализации). Автор характеризует ее как объективный процесс, основные тенденции и закономерности развития которого в каждой стратегии определяются действием сил общемирового, планетарного масштаба.



В положении развивающихся государств Россия, Казахстан и другие страны СНГ оказались лицом к лицу с высокоорганизованным и отнюдь не демократически настроенным транснациональным капиталом, фактически охватывающим весь мир и диктующим собственные правила игры на рынках стран, даже не входящих в им же формируемые межгосударственные альянсы и объединения. Автор показывает, что развитие транснационального капитала уже давно не совмещается с принципами рыночной экономики, предполагающими свободу частной (мелкой в том числе) собственности, свободу предпринимательского выбора и конкуренции.



В свете развития глобализационных процессов автор концептуально ранжирует приоритеты евразийской интеграции Казахстана, России и других стран СНГ и третьими (из «дальнего зарубежья») странами, их региональными и межрегиональными объединения­ми. По его мнению, активизация стран СНГ как интеграционной целостности, кроме основного синергетического эффекта, даст еще и существенно значимые дополнительные эффекты, в том числе развитие Евразийского экономического союза как поэтапный процесс, в котором упрочение внутриинтеграционных связей в СНГ и усиление его конкурентных позиций в глобальном пространстве взаимообусловлены.



Современный финансово-экономический кризис, поразивший уже всю мировую экономику, отмечает автор, продолжает испытывать на прочность Россию и другие страны СНГ. Его истоки сокрыты в дисбалансах мировой экономики, а на его преодоление ведущие экономики мира уже затратили, по имеющимся оценкам, до 40% всего мирового ВВП. В связи с этим целесообразны эффективные антикризисные меры на пространстве ЕАЭС, а государственное регулирование становится объективным процессом.



В авторской трактовке обоснованы пути перехода к инновационной модернизации воспроизводства и углубления интеграции на постсоветском пространстве. Научная разработка концепций и в целом стратегий новой индустриализации и инновационной модернизации экономики должна полагать оптимальное взаимодействие самоорганизации субъектов хозяйствования и организации системного, стратегически ориентированного государственного регулирования.



С высоких трибун уже не раз озвучивался тезис о презумпции нецелесообразности государственного регулирования экономики. При этом, как правило, самую суть государственного регулирования выворачивают, что называется, наизнанку, показывают его со стороны административных барьеров, бюрократического произвола, коррупции. В итоге происходит дискредитация существующей системы госрегулирования. Поэтому в оценке места и роли государства в регулировании экономики автор исходит из того, что процесс ее структурной трансформации и инновационной модернизации промышленности должен охватывать все фазы воспроизводства – производство, обмен, распределение и потребление в их динамическом единстве.



Центральная идея исследования фокусируется в авторской модели новой модернизации и структурно-инновационной модернизации производства, синтезирующей описанные в литературе подходы (импортозамещающая, экспортно-промышленная и другие модели стратегий экономического и промышленного роста).

Прежде всего, по замыслу автора, надлежит создать «инновационное ядро» модернизации – так называемую «новую экономику», ныне представляющую собой весьма аморф­ную совокупность предприятий и организаций, которые в той или иной мере участвуют в разработке и реализации технологических и продуктовых инноваций. Включае­мые в структуру инновационного ядра объекты должны представлять собой не просто отдельные «точки роста», а своего рода сгустки научно-технического и интеллектуального потенциала отраслевых и межотраслевых комплексов, концентрирующие возможности выхода экономики на уровень наивысших технологических укладов в стратегической перспективе.



Институционализация прав собственников и предпринимателей, мотивация высокопроизводительного и творческого труда должны способствовать развитию конкуренции и корпоратизации производства. Совершенствование ценообразования, мобилизация внутренних и рациональное привлечение иностранных инвестиций, кредитование и другие, находящие­ся «на слуху» вопросы, в работе рассматриваются в новых аспектах, встроены в общую логику авторского видения стратегии инновационной модернизации национальных экономик России, Казахстана и других стран ЕАЭС в условиях углубления интеграции.



В публикации дана научная трактовка межгосударственной интеграции как стратегической перспективы в инновационной модернизации национальных экономик стран СНГ. Межгосударственные направления экономической интеграции представлены на базе активизации взаимодействия в реальном секторе экономики.

Раскрыт опыт воплощения долгосрочной Стратегии «Казахстан-2030», долговременной Стратегии «Казахстан-2050» и политики ускоренной индустриально-инновационной модернизации экономики и социальной сферы общества в Казахстане. Показано значение Стратегии «Россия-2020» и инновационного сценария развития экономики для интеграционных процессов стран СНГ.



Формирование Евразийского экономического союза представлено как планетарный проект Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, поддержанный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Эффективность развития стран ЕАЭС, по мнению автора, включает основные приоритеты сотрудничества: формирование единого таможенного пространства (в области внешней торговли, таможенной и пограничной политики); реализация транзитного потенциала (транспортного союза); развитие энергетического рынка сообщества и согласованной энергетической политики; использование огромного продовольственного потенциала; становление рынка труда; общего образовательного пространства; проведение согласованной социальной политики.



В научной публикации показано возрастающее значение ЕАЭС в сфере межконтинентального сотрудничества. Как известно, Китай выступил с инициативой о создании Международного экономического пояса Шелкового пути, активно налаживает сотрудничество со странами Евразийского экономического союза. Так, по итогам совместного заседания России и Китая, как отмечалось, выработано соглашение «О сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути».



