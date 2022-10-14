Перспективы и основы тюркской интеграции

Тюркский мир тысячелетиями был мостом между Севером и Югом, Востоком и Западом, и его миссией было объединять, а не разъединять культуры и цивилизации. И Казахстан – яркое воплощение этой политики. Тюркский вектор во внешней политике в этом контексте остается одним из важнейших приоритетов.

По пути многовекторности и толерантности

На встрече в среду с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, Касым-Жомарт Токаев назвал Турцию страной, связанной с нами общими корнями, ближайшим надеж­ным стратегическим партнером. А Президент Турции в свою очередь отметил, что в период глобальной и региональной нестабильности требуется укрепить взаимодействие тюркских государств, поэтому особое значение приобретает обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и повышение экономического благосостояния Казахстана.

Тюркское направление изначально было одним из стратегически важных в рамках казахстанской стратегии многовекторности.

– С 1991 года еще до создания Тюркского совета регулярно проводились саммиты тюркоязычных стран. Все структуры тюркского сотрудничества – ТЮРКСОЙ, ТЮРКПА, Тюркская академия, Тюркский совет, за исключением Фонда тюркской культуры и наследия, – созданы по инициативе нашей страны. И по прошествии 30 лет мы видим, что это с самого начала было одним из стратегически важных направлений в рамках казахстанской политики многовекторности, – говорит старший эксперт Международной Тюркской академии Тимур Козырев.

Современная Турция – восходящая держава, статус которой многие эксперты сейчас определяют как трансрегиональный, то есть еще не глобальная, однако уже больше, чем региональная, со здоровыми амбициями на глобальный статус. Турция – наследник древней геополитической традиции, которая восходит к Османской империи и еще глубже, к Восточному Риму – Византии. Соответственно, политика Турции всегда была, есть и будет многовекторной. Эта страна стоит на стыке трех континентов, и для нее всегда важны Европа, Ближний Восток и Африка, а также наш тюркский мир. И это делает Турцию схожей с Казахстаном.

В глобальном контексте возрастает роль Востока, особенно Китая и Индии, рассуждает далее Тимур Козырев. На новом витке развития повторяется история Великого шелкового пути, возникновение и существование которого на протяжении веков было тесно связано с тюркскими империями. Сегодня это пространство между Европой и Китаем с точки зрения мегапроекта «Пояс и Путь», благодаря чему тюркская интеграция, которая первоначально воспринималась как преимущественно гуманитарный проект, получила уже экономическую базу.

Тюркская интеграция продвигается постепенно, но неуклонно, исходя из собственных интересов и внутренних потребностей каждого из государств-участников. Именно это придает ей жизнеспособность.

Как считает эксперт, здесь совершенно излишни опасения касательно пантюркизма и тому подобных «жупелов» в духе ушедшей эпохи, которые, к сожалению, некоторые политологи до сих пор эксплуатируют. По мнению Тимура Козырева, здесь мы видим ярко выраженный и вполне рациональный геоэкономический интерес, в этом формате сотрудничества заинтересованы и Турция, и Казахстан, и другие тюркские страны, а также Европа и Китай.

В связи с этим следует также упомянуть намерение Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, где она сейчас имеет статус партнера по диалогу.

– С точки зрения гуманитарного аспекта тюркской интеграции принципиально важно следующее. Общей чертой тюркских государств во все периоды истории можно назвать толерантность. Отличительной особенностью тюркской цивилизации было то, что в рамках созданных тюрками государств гармонично существовали разные культуры, этносы и конфессии. И это полностью соответствует казахстанской политике с момента обретения нашей страной государственной независимости. То есть все те концепты и бренды, которые мы планомерно продвигали – многовекторность, посредничество между Востоком и Западом, многокультурность и толерантность, актуальны как для самого Казахстана, так и для всего тюркского мира, – говорит эксперт.

Так, отмечая 750-летие Золотой Орды, мы обнаруживаем в нашей истории все те же традиции толерантности и многокультурности, миссию соединения континентов и цивилизаций. В этом состоит основа «тюркского мира по-казахстански». Сегодня это удачно совпадает с основным вектором развития геоэкономики, когда усиливается роль Востока.

Этим же объясняется интерес Турции не только к ШОС, но и к СВМДА, что также соответствует интересам Казахстана. Подписанные в ходе государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию совместное заявление и документы о сотрудничестве в различных областях придали новый импульс двусторонним отношениям. Теперь к этим соглашениям добавился ряд новых документов.

Так, будет и дальше развиваться Транскаспийский коридор, в июне состоялась трехсторонняя встреча в Баку, теперь она запланирована в казахстанском Актау. Помимо повышения интенсивности перевозок, тюркский мир должен стать надежным экспортером продовольствия, и в этом смысле возрастает роль нашей страны, обладающей богатыми запасами пшеницы.

Что касается деятельности Международной Тюркской академии, ее миссия как международной организации – это объединение научных сообществ тюркоязычных стран, создание общей повестки, осуществление общих проектов, направленных на сближение родственных стран, а также поддержка тюркологической науки в глобальном масштабе.

Тюркская академия сделала немало для культурного сопровож­дения того же Шелкового пути. В частности, ею проводились масштабные международные мероприятия на уровне ­ЮНЕСКО и ООН.

А крупнейшим осуществленным на данный момент проектом стали три учебника – «Общая тюркская история», «География тюркского мира» и «Общая тюркская литература», утверж­денные в июне этого года на Ученом совете академии с учас­тием министров образования Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Турции. В настоящее время готовится их запуск в учебный процесс.

– Таким образом мы создаем гуманитарный фундамент сотрудничества на основе знания общего прошлого, общей исторической судьбы и культуры, – убежден Тимур Козырев.

Взаимный геоэкономический интерес

Одним из определяющих факторов динамики двусторонних отношений являются контакты на высшем уровне. По словам политолога Талгата Калиева, нынешний визит Реджепа Тайи­па Эрдогана в Астану можно рассмат­ривать как яркое подтверждение успешности визита Касым-Жомарта Токаева в Анкару в мае этого года и обоюдного желания к углублению и расширению достигнутых там договоренностей.

– Сегодня Казахстан и Турция в условиях новой геополитической реальности оказались ключевыми звеньями нового Транскаспийского транспорт­ного маршрута, связывающего Китай и Европу в обход находящейся под санкциями России. О потенциале и востребованности данного маршрута говорит тот факт, что за минувшие месяцы этого года через казахстанские порты было переправлено грузов больше, чем в общем за предыдущие пять лет.

Таким образом, между Казахстаном и Турцией имеется обоюдное желание развития сотрудничества в самых разных сферах: экономической, культурной, военно-технической, образовательной. Тем более что наши страны тесно связаны в рамках тюркского мира, – говорит Талгат Калиев.

Стержнем двусторонних связей остается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Руководители государств на встрече в Астане отметили, что в перспективе планируется довести товарооборот между двумя странами до 10 млрд долларов. Кроме того, в ходе нынешних переговоров были подробно рассмотрены перспективы развития сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.

– Наши страны заинтересованы в увеличении объема перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Этот стратегический проект имеет огромное значение для сохранения стабильности в регионе. В этом году за 7 месяцев объем перевозок по данному маршруту увеличился в 2,5 раза и достиг миллиона тонн. В этом контексте важным представляется развитие «Срединного коридора», связывающего наши государства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Турция, без сомнения, является значимым субъектом как в мировой политике, так и экономике, считает руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в городе Алматы Асель Абен.

– Мы наблюдаем, как в настоящее время Турция активно проявляет себя во внешней среде, продвигает многовекторность во внешнеэкономической политике. Но во многом это объясняется не только политическими амбициями турецкого лидера, но и сложной экономической ситуацией внутри страны. Имеющиеся экономические проблемы связаны с реализацией «новой экономической политики», активно продвигаемой Президентом Турецкой Республики, в том числе с ростом цен на энергоносители, – говорит эксперт.

Дело в том, что в плане энергетической обеспеченности страна зависит от импорта нефти и газа на 95%. В этом отношении газ является критически важным товаром, который обеспечивает примерно 30% первичного потребления энергии. Поэтому диверсификация поставок газа в страну является ключевой в политике обеспечения энергобезопасности.

В настоящее время для Турции актуальным является воп­рос разработки шельфовых месторождений восточно-средиземноморского газа, а также налаживание и поддержание дружественных отношений со стратегическими партнерами.

– При сложившихся геополитических условиях руководство страны стремится максимально использовать возникшие возможности и активно себя проявляет в продвижении Транскаспийского «Срединного коридора» Восток – Запад. Данный маршрут связывает Китай с Европой и проходит через центральноазиатские страны, далее через Каспийское море и территорию Турции выходит на европейские рынки. Это позволяет странам, через которые проходит маршрут, получать определенные выгоды от торговли Европы с Китаем, – поясняет Асель Абен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии, считает эксперт КИСИ. Помимо двустороннего формата взаимодействия, объединяющим фактором является участие государств ЦА в Организации тюркских стран, где Турция выступает основным лидером. В рамках этой организации ведется активная деятельность по вопросам сотрудничества в транспортно-транзитном и логистическом секторах, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

К расширению сотрудничества

Экономические связи между Казахстаном и Турцией активно развиваются в последние годы. В прошлом году товарооборот превысил 4,1 млрд долларов, а за семь месяцев текущего уже достиг свыше 3,5 млрд долларов.

Турция находится в числе наиболее приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана. За 2021 год объем экспортно-импортных перевозок увеличился на 126% и составил, по данным МИИР РК, 1 653,33 тыс. тонн. По железной дороге Казахстана перевезено 120 тыс. тонн транзитных грузов. За 8 месяцев 2022-го эти цифры соответственно составили 2 012,47 тыс. тонн и почти 59 тыс. тонн.

Через порт Курык в прошлом году перевалена 8 291 турецкая грузовая автомашина, в этом – уже почти 5,5 тыс. В целях сокращения времени на обработку паромных грузов внедрен новый порядок оформления перевозочных документов по принципу «одного окна», в результате время сокращено с 10–12 до 4 часов.

Регулярное авиасообщение между нашими странами обеспечивается с частотой 147 рейсов в неделю. Такой высокий уровень партнерства в гражданской авиа­ции достигнут по итогам визита Главы государства в Турцию в текущем году. Уже в июле состоя­лись официальные переговоры авиационных властей двух стран с участием авиакомпаний «Эйр Астана», SCAT, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Tailwind Airlines, Freebird Airlines.

Активная работа осуществляется по расширению деятельности турецкого бизнеса в нашей стране. В Казахстане реализуются инвестпроекты на сумму более 5,5 млрд долларов.

В Сарысуском районе Жамбылской области турецкая транснациональная компания Yildirim Holding строит завод по производству кальцинированной соды мощностью 500 тыс. тонн в год. Строительство начато в сентяб­ре 2021 года, в настоящее время ведутся земляные работы, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Общая стоимость проекта – 180 млрд тенге.

На территории СЭЗ «Оңтүстік» ТОО «Бал Текстиль» совместно с турецкой компанией KARTAL HALI TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S. в 2013 году реализован инвестиционный проект по производству ковров и ковровых изделий мощностью 2,3 млн квадратных метров ковровых покрытий в год с созданием 150 рабочих мест. Сумма инвестиций по первому этапу составила 8,4 млрд тенге, еще 2,5 млрд будет вложено в ближайшее время.

На фабрике установлено современное бельгийское оборудование, позволяющее выпускать продукцию европейского качества. Профессиональную подготовку кадров осуществляют высококвалифицированные специалисты из Турции.

Предприятие полностью загружено на плановую мощность и работает в штатном режиме. 70% произведенных ковров продаются на внутреннем рынке, остальное отправляется на экс­порт в такие страны, как Россия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Германия, Англия.

Здесь же с 2018 года работает фабрика ТОО «СП «Lux Shoes», где по итальянской технологии на современном турецком оборудовании изготавливают обувь марок FANTES и COMELZ. Мощность проекта – 120 тыс. пар обуви в год, и все они идут на внутренний рынок.

Еще один проект за счет турецкого капитала на территории СЭЗ «Оңтүстік» запущен в 2020 году – это фабрика по производству влажных салфеток компании DALSAN. Общий объем инвестиций составил порядка 200 млн тенге. Если сейчас на предприятии трудятся 12 человек, то при выходе на полную проектную мощность планируется увеличить число рабочих мест до 45. Производственные мощности предприятия позволят выпускать в год порядка 300 тыс. упаковок влажных салфеток под маркой Eli.

Очевидно, что переговоры в Астане придадут новый импульс казахстанско-турецким отношениям. По другому и быть не может, учитывая наше богатое историческое прошлое и значительные перспективы многостороннего сотрудничества.