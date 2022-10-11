Перспективы казахстанско-сингапурских связей обсудили в канцелярии премьера

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел переговоры с министром в канцелярии премьер-министра, вторым министром иностранных дел и образования Республики Сингапур, доктором Малики Осман, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического, финансово-инвестиционного и транспортно-коммуникационного двустороннего взаимодействия.

Поблагодарив за теплый прием, доктор Малики Осман выразил уверенность, что благодаря продуктивным переговорам казахстанско-сингапурские связи будут последовательно расширяться.

В свою очередь, Серик Жумангарин подчеркнул заинтересованность Казахстана во взаимовыгодных отношениях с Сингапуром в торгово-экономической сфере.

Товарооборот между Казахстаном и Сингапуром за январь-август 2022 года составил $1,2 млрд, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($0,6 млрд).