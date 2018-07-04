​Перспективы машиностроения

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничест­ва в области машиностроения и реализации в Казахстане совместных проектов в сфере промышленности.

С заместителем гендиректора YTO International Чжоу Сяоцянем рассмотрена возможность реализации в Казахстане инвес­тиционного проекта по сборке сельскохозяйственной и другой техники. Обсужден ход реализации договоренностей об организации сборочного производства, подписанных в рамках государст­венного визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Пекин.

Как сообщил Чжоу Сяоцянь, подписанный меморандум о взаи­мопонимании между YTO и АО «Агромашхолдинг KZ» свидетельствует об имеющейся заинтересованности сторон в реализации проекта по производству сельскохозяйственной и дорожной техники, энергоемких машин, транспортных средств торговой марки YTO на территории РК.

Бакытжан Сагинтаев в свою очередь отметил, что Правительство Казахстана всецело поддерживает реализацию проектов в отрасли машиностроения. Потенциальным инициаторам инвестпроектов оказывается государственная поддержка, включающая освобождение от НДС и таможенных пошлин, компенсацию утилизационного сбора, финансовую поддержку экспорта, освобождение от части уплаты корпоративного подоходного налога, обеспечение необходимой инфраструктурой для организации сборки.

На встрече с генеральным директором Kibar Holding Халуком Каябашы рассмотрены вопросы расширения сотрудничества по вопросам содействия развитию таких отраслей экономики, как металлургия, строительство, машиностроение, логистика, продукты питания, строительные материалы и энергетика. Обсуждены проекты по строительству завода по производству сэндвич-панелей, производству алюминия на базе СЭЗ «Павлодар», строительству завода по производству средств по защите растений.