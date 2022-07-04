Перспективы мегаполиса

Новые дорожные развязки, строительство ЛРТ, полную газификацию и частную индустриальную зону пообещал аким Шымкента Мурат Айтенов, отчитываясь о проделанной работе на брифинге СЦК в столице.

Будем с газом

Многое из всего вышеперечисленного акимом горожане ждут давно. К примеру, возможность подключения к природному газу. Она появилась после того, как минувшей весной в регионе достроили и сдали в экс­плуатацию автоматизированную газораспределительную станцию (АГРС-3). Население Шымкента будет полностью обеспечено природным газом в 2025 году.

– В Шымкенте восемь пригородных жилых массивов остаются пока без голубого топлива, – уточнил аким Шымкента Мурат Айтенов. – Для газификации сейчас ведется строительство 18 объектов. Их общая стоимость составляет шесть миллиардов тенге. После завершения проектов уровень охвата природным газом увеличится с 93 до 94,7%.

После ввода в эксплуатацию подстанции «Бозарык» не должно быть проблем в большом городе и с энергоснабжением. Мощностей двух крупных инфраструктурных объектов хватит на ближайшие пять-шесть лет и для населения, и для развития предпринимательства.

Реконструкция автодорог

В мегаполисе сейчас осуществляется ряд крупных проектов по развитию инфраструктуры. Ожидается, что в течение трех лет доля дорог в удовлетворительном состоянии достигнет 79%.

Сейчас в мегаполисе строят две развязки. В этом году завершится проект на пересечении улиц Рыс­кулова – Кунаева, а сооружение развязки на перекрестке улиц Аргынбекова – Байдибека-би планируют завершить в следующем.

– До 2025 года в Шымкенте будут сданы в эксплуатацию три развязки, два транзитных объезда, – проинформировал Мурат Айтенов. – Возобновятся работы на трассе «А-2» и проспекте Кунаева. В результате доля хороших и удовлетворительных дорог достигнет 64,7% в 2022-м и 79% – в 2025 году.

Инвестиции

Бюджет Шымкента вырос поч­ти в четыре раза. Если в 2018 году он составлял 146,2 млрд, то в 2022- м – 573,7 млрд тенге. Почти половина расходов ориентирована на социальную сферу, 21% – на проекты развития. По итогам прошлого года рост экономики составил 5,4%, а валовой региональный продукт достиг более 2,6 трлн тенге.

За четыре года в развитие мегаполиса привлечено 1,5 трлн тенге инвестиций. По этому показателю Шымкент занимает первое место по республике, удерживая лидерство с 2021 года. Только за пять месяцев текущего года объем привлеченных инвестиций увеличился на 29,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним перио­дом и составил 131,1 млрд тенге.

– В этом году в город планируется привлечь более половины триллиона тенге инвестиций, – сделал прогноз Мурат Айтенов. – Будет запущено 16 инвестпроектов на 52 миллиарда тенге, создано более 1 000 новых рабочих мест. Из этого списка уже стартовало пять производств.

Для развития местного бизнеса и привлечения инвестиций на ближайшие пять лет сформирован пул из 242 проектов стоимостью 2,6 трлн тенге и созданием 20 тыс. рабочих мест. Из них в этом году планируется претворить в жизнь 50 проектов на 159,7 млрд тенге.

Руководство города в текущем году также планирует экономический рост. Показатели работы в первом полугодии внушают оптимизм. За пять месяцев индекс объема промышленной продукции увеличился на 7,9%, инвестиций – на 29,2, объем строительных работ – на 3,4, площадь введенного в эксплуатацию жилья – на 44,5, розничной торговли – на 18,5%. За каждой из этих цифр стоят реализация проектов и реальные перемены, которые позволяют сделать город благоустроенным и комфортным для жизни.

Куда пойти работать?

В экономику города инвестировано 159 млрд тенге. В Шымкенте строят две индустриальные зоны. Одна из них – «Жулдыз» общей площадью 306 га. Ее запуск позволит создать пять тысяч новых рабочих мест в сферах машиностроения, фармацевтики, металлургии, мебельной промышленности, стройиндустрии. Планируется реализовать более 50 крупных инвестиционных проектов на 200 млрд тенге.

В Шымкенте появится также первая частная индустриальная зона в Казахстане – «Стандарт». Ее площадь – 118,9 га. Здесь планируется построить 176 тыс. кв. м готовых производственных площадей, в том числе 64 тыс. кв. м складских помещений.

Обе зоны строятся в целях исполнения поручения Главы государства об увеличении к 2025 году объема экспорта обрабатывающей промышленности.

Кроме того, ведется строительство агроиндустриальной зоны пищевой промышленности «Боз­арык» площадью 133 га. В эту площадку по глубокой переработке сельхозпродукции намерены привлечь 23 млрд тенге инвестиций. На двух десятках проектов появится полторы тысячи рабочих мест.

В целом в сфере сельского хозяйства в этом году будет осуществлено 14 проектов на 11 млрд тенге с созданием 369 рабочих мест.

Шымкентцы известны на всю страну своей предприимчивос­тью. Все больше жителей решают открыть свое маленькое дело. На помощь им приходят государственные программы, позволяющие получить необходимые знания, навыки и даже стартовый капитал. Как результат, число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось почти на треть – с 58 тыс. до 75,3 тыс. Объем произведенной ими продукции в денежном выражении впервые превысил триллион тенге.

– За пять месяцев года мерами продуктивной занятости охвачено более 22 тысяч граждан, – проинформировал Мурат Айтенов. – Всего же для реализации проекта из бюджета предусмотрено 7,2 млрд тенге. Наша цель – сократить число граждан, нуждающихся в социальной помощи, за счет обеспечения занятости населения.

Всюду стройка

Самый большой по площади город страны интенсивно строится, чтобы было где жить растущему населению, его численность уже перевалила за 1 млн 100 тыс. человек. Новые микрорайоны, жилые массивы стали повседневной приметой. В этом году горожане получат 1 млн 60 тыс. кв. м жилья. За счет бюджета строится 51 много­этажный жилой дом, или 2 972 квартиры. Среди них – 31 кредитный и 20 арендных домов.

Мурат Айтенов сообщил, что гражданам, стоящим в очереди на жилье, предусмотрено выдать 500 жилищных сертификатов в виде предоставления социальной помощи. На эти цели в бюджете города предусмотрено 500 млн тенге.

В ближайшие три года в Шымкенте построят 101 школу, тем самым решив проблему трехсменки. Каж­дая десятая школа, строящаяся в республике по поручению Президента для устранения дефицита ученических мест до 2025 года, приходится на бурно развивающийся южный мегаполис. Всего, как известно, по стране планируется возвести тысячу школьных зданий.

В прошлом году в Шымкенте ввели в эксплуатацию 25 школ, сейчас ведется строительство еще 34 учреждений образования. Нынче в эксплуатацию будут сданы 24 школы на 11 703 места. Это позволит уменьшить число трехсменных школ с девяти до пяти.

Мурат Айтенов сообщил, что на реализацию в Шымкенте мероприя­тий в рамках Года детей предусмотрено 44,6 млрд тенге. Эти средства выделены как на крупные проекты, включая строительство современного Дворца школьников на 500 мест, так и на социальную поддержку детства. В частности, в городе все учащиеся начальных классов, а это более 103 тыс. детей, впервые за много лет теперь обеспечены бесплатным горячим питанием.