Перспективы месторождения «Кольжат» в Алматинской области обсудили в Алматы

Президент

Касым-Жомарт Токаев принял президента Xinfa Group Чжан Гуйчуна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Фото: Акорда

В рамках встречи Глава государства особо отметил заинтересованность нашей страны в привлечении крупных инвесторов, ориентированных на долгосрочное сотрудничество, внедрение современных технологий и развитие производства в Казахстане.

В данном контексте Президент выразил готовность к сотрудничеству с компанией Xinfa, обладающей полной производственной цепочкой в сферах металлургии и углехимии.

По его словам, этот подход соответствует приоритетам индустриального развития Казахстана. В ходе беседы были рассмотрены перспективы разработки месторождения «Кольжат» в Алматинской области, которое должно стать примером нового качества казахско-китайской промышленной кооперации.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что освоение месторождения должно носить комплексный характер с созданием интегрированной промышленной цепочки, включая производство полукокса, водорода, синтез-газа, высококачественных нефтепродуктов.

Данный проект предусматривает создание около двух тысяч постоянных рабочих мест. Отдельно собеседники обсудили вопросы углубления партнерства в области критически важных материалов. В свою очередь Чжан Гуйчун представил планы Xinfa Group по дальнейшему расширению сотрудничества, а также поблагодарил Главу государства за поддержку совместных проектов.

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