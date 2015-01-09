Перспективы национального туризма Свежий выпуск 574

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Президент страны в своих выступлениях подчеркивает, что в экономике следует стремиться к реализации амбициозных задач. Именно такой амбициозной задачей является развитие туристического кластера. При этом главное преимущество развития инфраструктуры для туризма – это возможность создания большего числа рабочих мест. «Здесь создание одного рабочего места обходится в 10 раз дешевле, чем в промышленности», – подчеркнул Глава государства.

Туризм действительно является одной из высокодоходных отраслей мировой экономики. Так, по данным Всемирной туристской организации, эта сфера формирует 9% мирового ВВП, 6% мирового экспорта и каждое 11-е новое рабочее место создается в туристической сфере. Динамику развития отрасли характеризует и такой факт: с 1980 по 2013 год мировой поток туристов увеличился в 4 раза (с 278 млн. до 1 087 млн. человек).

Наша страна обладает высоким природно-климатическим, историческим, культурным потенциалом для активного развития туристской отрасли и увеличения ее вклада в национальную экономику. Однако влияние туризма на экономику Казахстана все еще незначительно и не соответствует задачам, поставленным Президентом. Так, согласно Отчету по конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий Всемирного экономического форума, Казахстан находится на 88-м месте среди 140 стран, участвовавших в рейтинге 2013 года. Следует добавить, что у нас превалирует пока выездной туризм: число людей, выехавших на отдых из Казахстана, превышает число въехавших почти в 1,8 раза. При этом основными целями поездок в Казахстан являются деловые и профессиональные – 54,2%; досуг, отдых и рекреация – 38,4%; посещения знакомых и родственников – 4%; коммерческие цели (шоп-туры) – 2,1%; прочие цели, включая лечение и паломничество, – 1,3% посетителей. Очевидно, что деловые и профессиональные поездки доминируют.

За годы независимости туристическая сфера в нашей стране претерпела много изменений – приняты законы «О туристской деятельности», «Об особо охраняемых природных территориях» и другие акты, регулирующие туристическую деятельность. Все это положительно отразилось и на развитии самой отрасли, и на международном имидже Казахстана. Кроме того, в мае 2014 года была утверждена Концепция развития туристской отрасли до 2020 года, что подчеркивает значимость этой сферы. Ранее, в 2010 году, уже была принята Программа по развитию перспективных направлений туристской индустрии на 2010–2014 годы. Ее реализация завершилась, а результаты послужили базисом для целей, обозначенных в новой концепции.

Итак, нормативно-правовая база для полномасштабного развития туризма в Казахстане есть. Однако есть и ряд проблем, требующих новых подходов. Не случайно для увеличения потока туристов и признания Казахстана как туристической страны концепция предусматривает кластерный подход, что должно помочь нам занять свою нишу на этом рынке. Ведь туристический кластер подразумевает сосредоточение в рамках одной определенной территории взаимосвязанных производств, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также вспомогательной деятельностью.

Согласно концепции предполагается развитие пяти туристических кластеров. Это Астана, Алматы, Восточный, Южный и Западный Казахстан. Астана станет центром делового туризма, Алматы – делового и международного горнолыжного туризма. В Восточном Казахстане запланировано развивать экологический туризм, в Южном – историко-культурный и в Западном Казахстане – культурный и пляжный туризм. Наряду с кластерным подходом предполагается реализация ряда национальных проектов. Одним из ключевых проектов является международная выставка «ЭКСПО-2017», которая привлечет лучшие мировые разработки в сфере энергосбережения, возобновляемых источников энергии, устойчивой урбанизации. А это значит, что выставка имеет высокую туристическую привлекательность. Ее продолжительность составит 3 месяца, за это время ожидается более 5 млн. гостей, что требует тщательной подготовки. В связи с этим Глава государства поручил Правительству выделить дополнительные средства в размере 40 млрд. тенге из Национального фонда на строительство комплекса «ЭКСПО-2017».

В преддверии ЭКСПО-2017 МИД в свою очередь инициировал пилотный проект по безвизовому режиму для 10 стран – основных инвесторов нашей экономики (Великобритания, Германия, Италия, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, США, Франция, Южная Корея и Япония). Безвизовый режим введен в одностороннем порядке до 15 июля 2015 года. Планируется, что это привлечет посетителей и увеличит прибыль от туризма. Причем список безвизовых стран расширяется. Так, 1 ноября 2014 года вступило в силу соглашение между Казахстаном и Аргентиной о том, что граждане двух стран могут совершать взаимные визиты без оформления виз сроком до 30 дней. Такое же соглашение с Южной Кореей вступило в силу 29 ноября 2014 года.

Однако безвизовый режим не решает одну из главных задач туристской отрасли, которая связана не только с повышением числа зарубежных туристов, но и с их желанием повторно посетить страну. То есть туристам необходимо создавать максимально комфортные и безопасные условия пребывания в Казахстане. При этом речь идет не только об иностранных туристах, но и местных гражданах.

Вновь обращаясь к Посланию «Нұрлы жол – путь в будущее», напомню, что Глава государства особо выделил инфраструктуру для туризма как отдельное направление, развитие которого невозможно без эффективной транспортной системы. Исходя из того, что приоритетным направлением является въездной туризм, важнейшую роль должен играть воздушный транспорт. В новой экономической политике «Нұрлы жол» отмечается, что в преддверии ЭКСПО-2017 необходимо позаботиться о развитии транспортной инфраструктуры Астаны. В связи с этим Глава государства поручил выделить в 2015 году 29 млрд. тенге для строительства в Астане нового воздушного терминала и реконструкции взлетно-посадочной полосы. Ожидается, что к 2017 году пропускная способность аэропорта Астаны увеличится до 7,1 млн. пассажиров в год.

В ХХI веке важнейшей составляющей национальных экономик становится культурный сегмент, включая историко-культурный, экологический и медицинский туризм. Следовательно, Казахстану, помимо традиционных видов, необходимо развивать новые направления национальной туристической сферы. Все это, без сомнения, будет «работать» не только на экономику, но и на популяризацию Казахстана и его достижений.



Маншук КАРИМОВА, научный сотрудник КИСИ при Президенте РК