Перспективы нефтяных месторождений

Как сказал Президент Нурсултан Назарбаев на совещании в Правитель­стве, в первую очередь необходимо развивать наши конкурентные преиму­щества в базовых отраслях экономики. Здесь снизилась инвестиционная активность. Это прежде всего связано с недостаточным уровнем инвестиций в геологоразведку. При этом Глава государства подчеркнул, что углеводородные ресурсы и твердые полезные ископаемые являются системообразую­щими элементами нашей экономики.

– Поэтому надо реализовать программу геологоразведочных работ. Эти вопросы должны регулироваться отдельным государственным органом, – сказал Президент Казахстана.

На месторождении Восточный Макат нефтегазового производственного управления «Доссормунайгаз» отмечают важность и своевременность данного поручения. По словам руководителя управления Талгата Таскинбаева, бурение новых скважин на этом месторождении сопряжено с большими трудностями из-за газовой составляющей, однако останавливать разведку здесь не собираются. На текущий год запланирована разработка трех скважин, в перспективе – еще 15. То есть добыча нефти будет увеличиваться.

Геолог Сара Курманкулова также отмечает, что фактический ресурс наших мес­торождений до конца не изучен, поэтому для геологоразведчиков и нефтяников особенно важна поставленная Президентом задача по увеличению объемов геологоразведочных работ.

– В Казахстане коэффициент извлечения нефти составляет около 30–35%, в мире он достиг 50%. До 2020 года необходимо повысить этот коэффициент, – считает эксперт.

К слову, и попутному газу находится полезное применение, что также соответствует требованию Главы государства, отметившего, что в нефтегазовой сфере необходимо значительно активизировать технологическую политику: «Сегодня международные эксперты едины во мнении, что газовая отрасль имеет большую перспективу. Особое внимание уделяется развитию сектора сжиженных газов и других, газохимии и энергетике на газе. В целом необходимо разработать концепцию развития газового сектора до 2030 года».

Благодаря введенной в строй современной установке на месторождении Восточный Макат потребителям региона поставляется более 40 млн. кубометров попутного газа в год. А ведь раньше газ сжигали, загрязняя атмосферу, или закачивали обратно в пласт. Сегодня им пользуются жители Макатского и Кызылкогинского районов области, кстати, по фиксированной цене в тенге.

Рэм МИХАЙЛОВ,

Атырауская область