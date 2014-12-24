Перспективы радуют Свежий выпуск 632 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

«На сегодня в Алматы созданы все условия для эффективной работы политобъединения. В городе уже завершилось строительство трех районных филиалов. В следующем году будет построено еще три здания», – отметил председатель городского филиала партии, аким города Ахметжан Есимов.

Он также заметил, что за шесть лет на развитие Алатауского района из бюджета было выделено 163 млрд. тенге, инвестиции за этот период достигли 175 млрд. тенге.

«У Алатауского района есть хорошие перспективы развития. С момента основания района здесь открыто 9 школ, 7 детских садов, 3 медицинских учреждения, киноконцертный зал «Алатау», осуществляется ремонт и строительство новых дорог, освещение улиц. Появились микрорайоны «Саялы», «Алгабас», «Нуркент», – сказал Ахметжан Есимов.

Градоначальник особо подчеркнул, что 98% территории Алатауского района газифицировано, построено 275 км сетей водоснабжения и 75 км канализации. За прошедшие годы введено в эксплуа­тацию более 1 млн. 100 тыс. кв. м жилья.



