Перспективы радуют

Свежий выпуск
632
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
«На сегодня в Алматы созданы все условия для эффективной работы политобъединения. В городе уже завершилось строительство трех районных филиалов. В следующем году будет построено еще три здания», – отметил председатель городского филиала партии, аким города Ахметжан Есимов.
Он также заметил, что за шесть лет на развитие Алатауского района из бюджета было выделено 163 млрд. тенге, инвестиции за этот период достигли 175 млрд. тенге.
«У Алатауского района есть хорошие перспективы развития. С момента основания района здесь открыто 9 школ, 7 детских садов, 3 медицинских учреждения, киноконцертный зал «Алатау», осуществляется ремонт и строительство новых дорог, освещение улиц. Появились микрорайоны «Саялы», «Алгабас», «Нуркент», – сказал Ахметжан Есимов.
Градоначальник особо подчеркнул, что 98% территории Алатауского района газифицировано, построено 275 км сетей водоснабжения и 75 км канализации. За прошедшие годы введено в эксплуа­тацию более 1 млн. 100 тыс. кв. м жилья.

Популярное

Все
Усилено патрулирование лесных территорий
Встречает гостей казахский аул
В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра
Как звучит новое слово
Учить государственный язык в парке приглашают горожан старшеклассники
Культурный диалог между странами и поколениями
Высокая цена беспечности
Речной патруль: приготовиться к погружению!
Перед сборной стоит задача попасть на зимнюю Олимпиаду
В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024
Более ста тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Театральная Евразия»
Танцуют все!
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2024 года №48-НП
Почти 20 млн тенге перевела мошенникам жительница Актобе
Проверенный опыт плюс технологии
В столице проходят курсы для лидеров в сфере здравоохранения
Алимханулы провел дуэль взглядов перед боем за два титула
Продавцы «парковочного» воздуха
В Японии законодательно обязали жителей смеяться
Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах РК
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Читайте также

В столице проходят курсы для лидеров в сфере здравоохранения
Чтобы город был всегда чистым
«Таза қала»: Кызылорда на первом месте
МТФ и молочные заводы пришли к соглашению

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]