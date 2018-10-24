Перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества обсудил Сагинтаев с министром торговли США
В Астане Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с министром торговли США Уилбуром Россом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между странами, а также вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США в январе текущего года. Наряду с традиционными секторами взаимодействия, такими как энергетика и сельское хозяйство, стороны обратили внимание на перспективы развития взаимовыгодных отношений в сфере инноваций, химии, нефтехимии, машиностроения, инфраструктуры, транспорта и логистики, финансов, космических технологий и др.
Объем товарооборота за первые 8 месяцев текущего года составил $1,462 млрд, что на 29% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($1,133 млрд), а приток инвестиций из США за первое полугодие увеличился на 44,7%.
По данным Национального банка РК, за I полугодие 2018 года объем прямых инвестиций из США в РК составил $2,79 млрд, что больше на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($1,93 млрд). В целом по состоянию на 1 июля валовый объем ПИИ из США в экономику РК с 2005 года составил $33,76 млрд.
Только за последние полгода более 60 американских компаний посетили Казахстан с целью проведения деловых переговоров и встреч. На сегодня в Казахстане успешно работают более 700 американских компаний.