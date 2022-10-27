Перспективы развития казахско-узбекского партнерства обсудили Токаев и Мирзиёев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства.

Собеседники также обменялись мнениями по итогам встречи глав государств Центральной Азии с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Глава нашего государства поблагодарил лидера Узбекистана за участие на встрече и содержательное выступление.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев высоко оценил проведение данной встречи и поблагодарил Президента Казахстана за организацию мероприятия. Он отметил, что участникам встречи удалось обсудить наиболее актуальные проблемы региона и пути их решения.