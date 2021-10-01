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Перспективы развития туризма в Казахстане обсудили сенаторы

Выездное заседание Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке провели сегодня депутаты в Мангистауской области. Встреча прошла в рамках подготовки к Парламентским слушаниям на тему «Развитие казахстанского внутреннего туризма – требование времени», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.   

Председатель Комитета Мурат Бактиярулы отметил, что основная цель выездного заседания – обсуждение перспектив развития туризма и сохранения историко-культурного наследия Мангистауской области.

«Сегодня в стране функционирует госпрограмма по развитию туризма на 2019-2025 годы. Основная её цель – сформировать нормативную базу для увеличения мультипликативного эффекта туристической отрасли в экономике государства. Мы считаем, что эти механизмы важно реализовывать в туристических регионах страны», - сказал Мурат Бактиярулы.

С докладом о развитии внутреннего туризма выступил заместитель акима Мангистауской области. А о проблемах и путях решения сохранения историко-культурного наследия доложил представитель Комитета индустрии и туризма Министерства культуры и спорта.

Обсудили актуальные проблемы развития туризма сенаторы и с участвовавшими во встрече депутатами областного и городского маслихатов, а также представителями туристических организаций.

Кроме того, депутаты Сената приняли участие в возложении цветов к памятнику Абишу Кекилбаеву и ознакомились с работой некоторых туристических предприятий города Актау.

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