Перспективы сотрудничества

В ходе встречи обсуждались перспективы деятельности Всемирного банка в Казахстане на предстоящие годы.

Сирил Мюллер проинформировал Касым-Жомарта Токаева об итогах сотрудничества в различных секторах, в частности, о реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, новых технологий и искусственного интеллекта. Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия в области повышения эффективности госуправления и оказания государственных услуг населению.

Всемирный банк признает Казахстан лидером в Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций и намерен в дальнейшем всячески поддерживать нашу страну в этом направлении, а также способствовать развитию региональной кооперации, сообщила пресс-служба Президента.