Перспективы сотрудничества МФЦА и NASDAQ обсуждались в Правительстве РК
Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с вице-президентом, главой Европейского региона компании National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ – Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам) Андэрсом Еженделом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz
В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия с компанией в рамках развития Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и создания высокотехнологичной биржевой и расчетно-клиринговой инфраструктуры МФЦА на уровне лучших мировых стандартов.
NASDAQ – это вторая крупнейшая фондовая биржа в США (сайт компании – nasdaq.com), на которой выпускают ценные бумаги половины всех публичных акционерных компаний. Она также является второй крупнейшей (после Нью-Йоркской фондовой) биржей в мире по рыночной капитализации торгующихся там компаний, имеет самый высокий объем электронных торгов по сравнению с другими биржами мира.
Напомним, Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) и Nasdaq в октябре текущего года подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
"Nasdaq, Inc направил в МФЦА предложение о стратегическом партнерстве, в котором предлагается сотрудничать в разработке и внедрении финансовых инструментов, международных стандартов в организации торгов и осуществлении расчетно-клиринговых операций; в разработке регулирования и бизнес-правил; во внедрении высокотехнологичных решений для работы фондовой биржи МФЦА; в разработке операционных процедур; проведении тренингов для сотрудников, а также в изучении возможностей внедрения новых финансовых технологий", – сообщалось ранее.