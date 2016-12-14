Экономика
Перспективы сотрудничества МФЦА и NASDAQ обсуждались в Правительстве РК
Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с вице-президентом, главой Европейского региона компании National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ – Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам) Андэрсом Еженделом,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz

В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия с компанией в рамках развития Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и создания высокотехнологичной биржевой и расчетно-клиринговой инфраструктуры МФЦА на уровне лучших мировых стандартов.

NASDAQ – это вторая крупнейшая фондовая биржа в США (сайт компании – nasdaq.com), на которой выпускают ценные бумаги половины всех публичных акционерных компаний. Она также является второй крупнейшей (после Нью-Йоркской фондовой) биржей в мире по рыночной капитализации торгующихся там компаний,  имеет самый высокий объем электронных торгов по сравнению с другими биржами мира.

Напомним, Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) и Nasdaq в октябре текущего года подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

"Nasdaq, Inc направил в МФЦА предложение о стратегическом партнерстве, в котором предлагается сотрудничать в разработке и внедрении финансовых инструментов, международных стандартов в организации торгов и осуществлении расчетно-клиринговых операций; в разработке регулирования и бизнес-правил; во внедрении высокотехнологичных решений для работы фондовой биржи МФЦА; в разработке операционных процедур; проведении тренингов для сотрудников, а также в изучении возможностей внедрения новых финансовых технологий", – сообщалось ранее.

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