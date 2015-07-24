Перспективы транзитного хаба Свежий выпуск 923 Досжан НУРГАЛИЕВ

Системный транзит

Казахстан стремится стать крупнейшим деловым и транзитным хабом Центральной Азии, достигнув к 2020 году увеличения транзитных перевозок вдвое – с 16 до 30 млн тонн. Реализация приоритетов данной сферы в рамках «100 конкретных шагов» предусматривает привлечение крупнейших мировых компаний к развитию транспортных коридоров и рынков мультимодальных перевозок, в том числе к созданию международного авиационного хаба.

В интеграции Казахстана в глобальную практику большую роль играет наличие совершенной дорожно-транспортной и логистической систем, которые выполняют две кардинально важные функции – обеспечивают доставку казахстанских грузов на рынки зарубежных стран и приносят государству существенный доход в виде платежей за транзит товаров по территории Казахстана. Кроме того, зона транзита – это широкое поле деятельности для малого и среднего предпринимательства, развития сети сервисно-технических, логистических и целого ряда других видов услуг.

Целесообразность наращивания транзитных перевозок из Европы в Китай и обратно через территорию Казахстана состоит в том, что у сухопутного маршрута по сравнению с морскими путями имеется существенное преимущество – он значительно короче и более безопасен. Так, если срок доставки грузов морским транспортом, например, из Берлина в китайский порт Желтого моря составляет 20 календарных дней, то сухопутный маршрут через Казахстан сокращает это время почти вдвое. Аналогичные преимущества казахстанский транзитный коридор дает и другим государствам континента, в частности России, Китаю, Японии, странам Европы и Балтии, Юго-Восточной и Центральной Азии, Закавказья, Ирану и Турции.

Согласно данным МИР РК, за последние годы в Казахстане наблюдается рост основных показателей транспортно-коммуникацион­ного комп­лекса в среднем на 8–10%. В 2014 году доля услуг транспорта в общем объеме ВВП составила 7,5%, объем транзитных перевозок достиг 17,5 млн тонн.

На сегодня наибольший уровень интенсивности грузопотоков наблюдается по маршрутам Северного и Центрального транзитных коридоров. В связи с этим государством уделяется огромное внимание созданию мультимодального Евразийского трансконтинентального коридора, что позволяет связать Европу и Азию и привлечь до 5–8% потенциального объе­ма транзитного грузопотока от общего товарооборота Китай – ЕС – Китай.

Транспортный коридор будет проходить по двум направлениям – через Казахстан, Россию и далее в Европу, а также через Казахстан, Азербайджан, Грузию и в Европу. Как сообщил в связи с этим глава МИР РК Асет Исекешев, по первому направлению создание данного коридора сегодня осуществляется в рамках двустороннего соглашения между Казахстаном и Россией. Другое направление маршрута требует координации железнодорожных операторов и таможенных служб, а также внедрения единого документа для полноценного развития мультимодального коридора. Поэтому для его создания планируется подписать соответствующее соглашение между Казахстаном, Китаем, Азербайджаном, Грузией и Турцией.

В целом для развития полноценного мультимодального коридора предлагаемые меры разделены на два блока: первый – институциональная поддержка, второй – инфраструктурное развитие. В целях создания благоприятных институциональных условий будут внесены поправки в законодательство и продолжена работа на международном уровне.

В рамках развития транспортно-логистической инфраструктуры сегодня предус­матривается строительство терминалов класса «А» на западе, в порту Курык, и на востоке страны – в логистической зоне CЭЗ «Хоргос». Наряду с этим планируется формирование сети транспортно-логистических центров в Астане, Шымкенте, Актау, Актобе, Атырау, Орале, Костанае, Павлодаре и Семее.

В комплексе этих задач немалое внимание будет уделено техническому оснащению отечественного флота, строительству универсальных железнодорожных паромов и заводов по их производству, а также созданию внешней терминальной сети в морских и сухих портах Ирана, Литвы, Индии, России и Китая.

– Для полноценного развития мультимодальности в Казахстане необходимо сосредоточить внимание и на качестве автомобильных дорог, – отмечает глава МИР РК.

Сегодня идет активный процесс интеграции казахстанских дорожно-транспортных линий в Европейскую и Азиатскую региональные системы автомобильных дорог с выходом в крупнейшие транспортные узлы и терминалы большинства государств евразийского материка. Тем самым Казахстан решает одну из важных стратегических задач экономики – прорубает «окно» в большой мир.

– Между тем, учитывая важность содержания автомобильных дорог и их развития, предусматривается привлечение стратегических инвесторов для создания единого оператора, – говорит Асет Исекешев.

Национальный оператор в лице АО «НК «КазАвтоЖол» будет наделен полномочиями по самостоятельному привлечению инвесторов для реализации проектов автодорожной отрасли. Вложенные средства будут возвращаться инвесторам за счет сборов от платных автодорог, а также взимания платы за проезд грузового автотранспорта по автодорогам третьей категории пос­ле их реконструкции. Кроме того, единому оператору будут передаваться в доверительное управление отдельные участки автодорог.

Согласно Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы РК до 2020 года предусмот­рено введение платнос­ти на 7 тыс. км автодорог республиканского значения (первой категории – 3 210 км, второй – 3 743 км) в основном для грузового автотранс­порта. Международная и отечественная практика показывает, что основная прибыль приходится именно на этот вид автотранспорта. Согласно предварительному анализу, при существующей ставке 1 тенге за 1 км с легкового и 10–20 тенге с грузового транспорта сумма сборов с платных дорог к 2022 году составит свыше 41 млрд тенге, что позволит содержать не только платные, но и всю остальную сеть дорог республиканского значения.

В ближайшие пять лет в рамках программы «Нұрлы жол» Правительству предстоит проделать большую работу по строительству новых автомобильных дорог в Казахстане. Для финансирования этих проектов национальным оператором будут привлечены дополнительные средства в виде негосударственных займов.



Воздушная гавань страны

В настоящее время отрасль гражданской авиации также показывает стабильный рост показателей, который в среднем составляет 9–10% ежегодно. На рынке международных авиаперевозок превалируют отечественные перевозчики с соотношением 52% казахстанских и 48% иностранных авиакомпаний.

На внутреннем рынке регулярных авиаперевозок проведена либерализация, в результате которой на сегодня там оперируют пять основных игроков. Лидирую­щие позиции в этой группе занимают «Эйр Астана» (71%) и «СКАТ» (18%), другие компании – 11%.

– Вместе с тем, как мы видим, потенциал внутренних региональных перевозок еще не раскрыт в полной мере. В связи с этим в данной сфере создается региональная авиакомпании «Казах Эйр», – говорит министр.

Несмотря на положительную динамику отрасли, в рамках 100 шагов необходимо продолжать ее устойчивое развитие по таким направлениям, как использование транзитного потенциала Казахстана в первую очередь между Китаем и Европой, развитие смешанных перевозок и открытие новых международных рейсов из Астаны, а также повышение уровня безопасности полетов путем внедрения передовых стандартов.

Выгодная география Казахстана, расположенного между основными мировыми рынками, требует создания международного авиационного хаба, строительства нового международного аэропорта в Алматы с соответствующей инфраструктурой. Сегодня работа в этом направлении начата. Министерством по инвес­тициям и развитию РК рассмотрены предложения потенциальных инвесторов, в частности китайской компании «Тенгри Холдинг», сингапурской Changi Airports International Ltd и французской Vinci Group. При этом «Тенгри Холдинг» и Changi Airports International Ltd выступают за строительство нового аэропортового комплекса под Алматы, Vinci Group предлагает проект расширения существующего аэропорта.

В 2014 году общий объем грузовых воздушно-транспортных перевозок в мире составил 51,3 млн тонн, в том числе 19,6% (10 млн тонн) в направлении Азия – Европа. При этом транзит груза через воздушное пространство Казахстана сложился в пределах 1,5 млн тонн в год, из которых только 90 тыс. тонн груза обрабатывалось в аэропортах страны, что составляет всего 6% от всего объема грузопотока.

В кардинальном изменении данной ситуации в пользу казахстанской отрасли, а также гармонизации планов по развитию смешанных перевозок ведущую роль будут играть авиа­перевозчик «Эйр Астана» и компания «КТЖ» как крупные международные операторы. В целях полноценного использования воздушного транзитного потенциала и организации смешанных перевозок сегодня отраслевым ведомством начаты работы по снижению барьеров в данном направлении путем внесения ряда изменений в налоговое и таможенное законодательство РК для внедрения электронного документооборота при перевозке грузов. В результате реализации этих мер к 2020 году Казахстан планирует обслуживать до 30% (500 тыс. тонн) от транзита грузов через воздушное пространство республики.

Для развития международных пассажирских перевозок Казахстан инициирует меры по облегчению визового режима с рядом стран, в том числе с Японией и Сингапуром, граждане которых проявляют высокую туристическую активность. В связи с этим примечательно, что на сегодня значительно расширены условия воздушных перевозок между Казахстаном и Китаем.

Согласно имеющимся данным, рост транзитного пассажиропотока из Китая через Казахстан за последние три года увеличился на 81% – 70 тыс. пассажиров. По информации китайской стороны, объем выездного туризма Китая за 2014 год составил 115 млн человек. Привлечение даже 1% от этого объема превысит 10 млн пассажиров, что будет иметь огромный мультипликативный эффект для авиакомпаний и аэропортов Казахстана. Для сравнения: за 2014 год в Казахстане всего перевезено порядка 5,4 млн пассажиров.

В настоящее время в результате переговоров достигнута договоренность о значительном расширении прав на полеты между КНР и Казахстаном. При этом количество доступных для полетов городов Китая увеличилось в два раза, теперь наши компании смогут летать из любого города Казахстана не только в Пекин, Урумчи, Санью, но и в Шанхай, Сиянь, Ченьгду. Уже в текущем году авиакомпания «СКАТ» планирует открыть авиарейсы из Алматы и Астаны в Сиань, из Актау в Урумчи – в 2016 году, а также из Алматы и Астаны в Шанхай – в 2017 году. Авиакомпания «Эйр Астана» запланировала открытие рейсов из Астаны в Шанхай в 2019 году и в Ченьгду в 2018-м.

– Таким образом, соглашение, подписанное по итогам переговоров, открывает новые перспективы для использования воздушного транзитного потенциала Казахстана и развития экономического пояса Шелкового пути, – отметил А. Исекешев.



