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Перспективы укрепления политического и экономического сотрудничества обсуждены с делегацией ЕC

Перспективы дальнейшего укрепления расширенного сотрудничества между Казахстаном и ЕС были рассмотрены на состоявшейся сегодня встрече Заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко с делегацией Евросоюза по главе со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалой.

В ходе встречи собеседники, включая Заместителя управляющего директора по России, Восточному Партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люка Девиня, обсудили состояние и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и ЕС, а также дальнейшее развитие межрегиональных связей в рамках стратегии ЕС по Центральной Азии. 

Стороны отметили высокий уровень взаимодействия по всему спектру сотрудничества и регулярный контакт на высшем уровне. Как известно, 4 июля т.г. состоялся очередной телефонный разговор между Президентом РК К.К. Токаевым и Президентом Европейского Совета Ш. Мишелем. В текущем году планируется ряд мероприятий, нацеленных на дальнейшее укрепление диалога как между РК и ЕС, так и между Центральной Азией и ЕС.

Т. Хакала подчеркнула, что «ЕС придает особое значение качественному развитию политического, экономического и регионального диалога с Казахстаном, а также выражает твердую поддержку проводимым Президентом страны реформам и готовность оказывать содействие в их реализации».

В данном контексте европейская сторона положительно оценила итоги проведенного 5 июня т.г. конституционального референдума. 

Стороны также подчеркнули актуальность углубления сотрудничества в транспортно-логистической сфере и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Была подчеркнута значимость обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

Вместе с тем, Р. Василенко отметил, что «Казахстан заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с ЕС в рамках Стратегии по взаимосвязанности между Европой и Азией и Стратегии «Глобальные ворота». 

Как известно, правовой основой казахстанско-европейских отношений является Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, которое охватывает 29 сфер взаимодействия. Евросоюз традиционно занимает первое место среди торговых и инвестиционных партнеров нашей страны: товарооборот за январь-май 2022 года составил 16,5 млрд. долл. США, что на 55,5% выше, чем за аналогичный период 2021 г. (10,6 млрд. долл. США); прирост европейских инвестиций за 1-ый квартал 2022 г. составил 31,3 %; в РК работают более 4000 компаний с европейским участием.

По итогам встречи собеседники договорились продолжать тесное взаимодействие для дальнейшего углубления стратегического партнерства как в двустороннем, так и в межрегиональном форматах.

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