Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев встретился с послом Израиля в Казахстане Лиат Вексельман.

Перспективы взаимодействия в сфере цифровизации, кибербезопасности, развития инновационного потенциала и привлечения венчурных инвестиций в Казахстан стали основными вопросами беседы.

– Министерство и его подведомственные структуры уделяют пристальное внимание изучению опыта передовых стран в области цифровизации и развития инноваций. Израиль – одна из таких стран. В контексте взаимодействия нас интересует целый спектр вопросов, в частности, сотрудничество в образовательной сфере, цифровизации в агропромышленном комплексе и других областях экономики, – отметил Аскар Жумагалиев в ходе встречи.

Пригласив Аскара Жумагалиева посетить израильские объекты IT-экосис­темы, Лиат Вексельман подчеркнула заинтересованность во взаимодействии с Казахстаном в сфере цифровизации как со стороны государства, так и со стороны израильского бизнес-сообщества.