Свежий выпуск

​Перспективы взаимодействия

Сергей Осанов

Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев встретился с послом Израиля в Казахстане Лиат Вексельман.

Перспективы взаимодействия в сфере цифровизации, кибербезопасности, развития инновационного потенциала и привлечения венчурных инвестиций в Казахстан стали основными вопросами беседы.

– Министерство и его подведомственные структуры уделяют пристальное внимание изучению опыта передовых стран в области цифровизации и развития инноваций. Израиль – одна из таких стран. В контексте взаимодействия нас интересует целый спектр вопросов, в частности, сотрудничество в образовательной сфере, цифровизации в агропромышленном комплексе и других областях экономики, – отметил Аскар Жумагалиев в ходе встречи.

Пригласив Аскара Жумагалиева посетить израильские объекты IT-экосис­темы, Лиат Вексельман подчеркнула заинтересованность во взаимодействии с Казахстаном в сфере цифровизации как со стороны государства, так и со стороны израильского бизнес-сообщества.

Популярное

Все
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Аренда квартир в Казахстане дешевеет
Специальная группа займется проверкой выдачи лицензий на геологоразведку
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Избранница Иманбека из родного Аксу
Здание Минобороны Казахстана горело в Астане. Видео
"Дядя, угости пирожками”: как подросток в Астане лишил денег прохожего
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Какие вопросы обсудили на заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ
О ходе строительства ЛРТ в Астане рассказали в акимате
72 человека погибли из-за тропического шторма на Филиппинах
Кишечную палочку нашли в школьных столовых СКО
В Казахстане упростили строительство социально-значимых объектов
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии "Turan Barysy"
Сильные осадки прогнозируют в ряде городов Казахстана 30 октября
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Казахстан планирует поставлять племенных животных в Кыргызстан
Сотрудница ломбарда заработала 18 миллионов на фиктивных залогах в Актобе
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК

Читайте также

Свежий выпуск
Современные технологии QazaqGaz за неделю выявили 32 утечки…
Свежий выпуск
БесПРОБЛЕМНЫЙ бизнес
Свежий выпуск
Под защитой закона и общества
Свежий выпуск
Не допустить нештатных ситуаций

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]