Первая десятка Свежий выпуск 397 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Как сообщает пресс-служба фонда, в первом квартале года лидерами по количеству выплаченных субсидий стали казахстанская дочка Сбербанка – 17,9 млрд тенге, Народный банк – 13,6 млрд тенге. Больше всего проектов по субсидированию подписали: Народный банк – 787 проектов и Банк ЦентрКредит – 713 проектов. Наибольшие суммы выпущенных гарантий приходятся на Сбербанк и Народный банк Казахстана. Лидером по количеству проектов по гарантированию подписано БЦК.

В итоговую тройку лидеров топ-10 банков, активно участвующих в государственной программе ДКБ-2020, вошли Народный, БЦК и Сбербанк. В список топ-10 также вошли БТА, АТФ, Fortebank, Цеснабанк, Евразийский банк, ККБ и дочка ВТБ. В целом по программе фонд сотрудничает с 26 банками-партнерами и 10 лизинговыми компаниями. По состоянию на 1 апреля, по программе ДКБ-2020 было заключено 5 579 договоров субсидирования на общую сумму кредитов 1 110 млрд тенге; подписано 792 проекта гарантирования кредитов на общую сумму 41,8 млрд тенге.