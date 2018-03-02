Общество
Первая химическая кастрация педофила может быть проведена в Актау
В сентябре 2018 года в Актау планируют провести первую химическую кастрацию педофила, передает Lada.kz.

Одного из 54 осужденных за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, находящихся в колонии строгого режима ГМ-172/6 департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области, в сентябре 2018 года подвергнут химической кастрации. О правилах проведения процедуры рассказали в управлении здравоохранения и ДУИС по Мангистауской области.

С 1 января 2018 года вступил закон РК о проведении химической кастрации. Правила ее применения разработаны Министерством здравоохранения РК. Данная норма будет применяться к лицам старше 18 лет.

В сентябре этого года, как сказал подполковник юстиции Асылбек Анарбаев, заместитель начальника ДУИС по Мангистауской области, заканчивается срок отбывания наказания одного из заключенных.

За шесть месяцев до истечения срока, согласно приказу № 423 Министерства здравоохранения РК от 15 июня 2017 года, дело заключенного из ДУИС передадут в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области.



"Далее в суде рассмотрят уголовное дело и назначат судебно-психиатрическую экспертизу. Члены врачебной комиссии должны полностью обследовать заключенного и принять решение о назначении или отказе в химической кастрации. На основании заключения комиссии суд принимает окончательное решение", – пояснил Асылбек Анарбаев.

По решению суда, как отметила Клара Оралбаева, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, осужденного принудят принимать препараты, которые снижают половое влечение, сексуальные фантазии и само возбуждение. Министерство здравоохранения РК в настоящее время разрабатывает методику использования данного препарата.

"Если суд принимает положительное решение о кастрации осужденного, то за пять дней до освобождения всю документацию мы отправляем по месту его жительства в местный полицейский орган и областное управление здравоохранения. За явкой педофила на инъекции будут следить органы, которые осуществляют административный надзор", – сказал Асылбек Анарбаев.

Препарат, применяемый для химической кастрации, как сказала Клара Оралбаева, называется ципротерон. Он является антиандрогеном.



"Это единственный зарегистрированный в Казахстане препарат такого действия. Он представляет собой масляный раствор для внутримышечной инъекции. Кратность введения препарата – каждые 10-14 дней. Одному заключенному необходимо введение порядка 26 инъекций в течение года. Стоимость самого препарата почти 4 000 тенге за одну ампулу. Общая сумма расходов на курс химической кастрации составляет порядка 127 тысяч тенге на одного человека. В эту стоимость входят: врачебная консультация, специальная психиатрическая комиссия, проверка гормонального профиля, введение самого препарата, расходы на приобретение. Препарат уже закуплен. В Казахстане на проведении химической кастрации выделено 9,6 миллиона тенге из республиканского бюджета", – пояснила Клара Оралбаева.

Процедура, по ее словам, будет проходить под наблюдением членов комиссии, куда входят эндокринолог, уролог, терапевт и психиатр, имеющий квалификацию сексопатолога. Этот препарат имеет побочные действия, поэтому заключенного предварительно обследуют врачи. В зависимости от их заключения комиссия принимает решение о возможности назначения препарата педофилу.

В данное время, как подчеркнул подполковник юстиции Асылбек Анарбаев, заместитель начальника ДУИС по Мангистауской области, в колониях строгого режима по Мангистауской области отбывают наказание 54 осужденных за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, включая осужденных из Атырауской области. Из Мангистауской области в местах лишения свободы, а именно в ГМ-172/6, содержатся 34 заключенных.

"Для совершивших сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних не назначают условный срок, невозможно проведение процедуры примирения и освобождения по УДО. После отбывания наказания за ними ведут строгий административный надзор. Внедрение химической кастрации не заменяет наказание, такое принудительное лечение поможет предотвратить совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних в дальнейшем", –  считает Асылбек Анарбаев.

Осужденным за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних в 2018 году во время следствия будут проводить судебно-психиатрическую экспертизу. После вынесения и вступления в законную силу приговора с решением об их химической кастрации преступников этапируют в колонию строгого режима. С первых дней они находятся на учете сотрудников ДУИС, а члены назначенной врачебной комиссии будут вести наблюдение за ними. Как отметил Асылбек Анарбаев, инъекции осужденные начнут получать в местах лишения свободы.

Данная практика, дополнил Асылбек Анарбаев, давно существует в западных странах, как эффективный метод. В России химическая кастрация используется с 2012 года. В Казахстане вопрос о введении этого метода рассматривался в течение нескольких лет.

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