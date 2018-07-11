Первая модернизированная поликлиника появилась в Астане

В рамках антикоррупционного проекта "Астана – адалдык аланы", в столице была презентована модернизированная поликлиника №10, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Проектным офисом "Астана – адалдык аланы" совместно с Управлением общественного здравоохранения проведена модернизация поликлиники № 10. Все нововведения в поликлинике способствую сокращению административных барьеров для граждан при получении услуг и повышению удобства", - сказала руководитель проекта «Астана – адалдык аланы" Жазира Жылкышиева.
В результате модернизации в поликлинике размещена интуитивная система навигации, которая позволяет пациентам свободно ориентироваться в расположении кабинетов в учреждении. Кроме того, поликлинику оснастили современными цифровыми киосками, где специальные консультанты обучают желающих навыками их использования.
"Также был создан и специальный Ситуационный центр. При нем действует обновленный колл-центр, работающий на принципах клиенториентированности. В нем в онлайн-режиме отображается вся необходимая информация по определению загруженности поликлиники", - отметила руководитель проекта.
В свою очередь руководитель Управления общественного здоровья Астаны Камалжан Надыров отметил, что более 83 тысяч человек прикреплены к поликлинике №10, а это порядка 8% от всех жителей столицы.
"Данная поликлиника была выбранная не случайно. Она является одной из самых крупных в Астане. Мы провели определенную работу по повышению комфортности внутри поликлиники, привели в порядок регистратуру, утвердили единую форму для медицинских работников и вспомогательных структур", - сообщил он.
По его словам, была проведена работа и по финансовой устойчивости организации.
"Ожидаемая экономия бюджета только в одной поликлинике по итогам года порядка 30 млн. тенге. Все сэкономленные средства пойдут на повышении заработной платы сотрудникам учреждения", - подчеркнул Надыров.