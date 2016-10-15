​Первая нефть Кашагана

Общий вес углеводородного сырья составил порядка 7 700 тонн. Также в трубопроводную систему АО «КазТрансОйл» была отгружена партия экспортной нефти в количестве 18 800 тонн, а в магистральную систему АО «Интергаз Цент­ральная Азия» направлено 22,8 млн кубометров товарного газа.

Напомним, 28 сентября 2016 года Северо-Каспийский консорциум приступил к пуско-наладочным работам и тестированию оборудования на морском и наземном комплексах. Было ­открыто несколько скважин острова «А». После стабилизации работы оборудования морского комплекса нефть и газ поступили на завод «Болашак».

В настоящее время продолжается пуско-наладка оборудования морского и наземного комплексов, тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами. Выход на стабильный режим работы займет определенное время.

Как известно, месторождение Кашаган является одним из крупнейших обнаружений нефти за последние 40 лет, его извлекаемые запасы составляют примерно 9–13 млрд баррелей жидких углеводородов. Учитывая сложность и особую специфику производственной безопасности, проектирования, логистики, суровых климатических и экологических условий, Кашаган является наиболее сложным отраслевым проектом в мире.

Освоение месторождения Кашаган будет осуществляться в несколько этапов. В настоящее время ведется реализация первой части проекта, известной как «Программа опытно-промышленной разработки». Последующие этапы освоения месторождения находятся на стадии планирования. Участниками консорциума являются: Аджип Каспиан Си Б.В. (16,807%), КННК Казахстан Б.В. (8,333%), ЭксонМобил Казахстан Инк. (16,807%), Инпекс Норт Каспиан Си, Лтд. (7,563%), КМГ Кашаган Б.В. (16,877%), Шелл Казахстан Девелопмент Б.В. (16,807%) и Тоталь ЭиП Казахстан (16,807%). Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. является уполномоченным оператором от имени подрядных компаний по деятельности, осуществляемой в соответствии с Соглашением о разделе продукции по Северному Каспию.