​Первая победа Нибали

535
Юрий МАКАРОВ

Начал он «Тур Омана» неброско, заняв на первом этапе 10-е место, а затем на втором отрезке пути стал вторым, на четвертом – первым. И победил в генеральной классификации со временем 22 часа 25 минут 25 секунд. Вторым стал француз Ромен Барде (AG2R la Mondiale), третьим – Якоб Фульсанг (Дания, «Астана»), отставший от Нибали на 24 секунды.

На пятом заключительном этапе португальской многодневки «Тур Альгарве» Фабио Ару (Италия, «Астана») занял второе место, уступив лишь знаменитому испанцу Альберто Контадору, выступающему в российской команде Tinkoff. В общем зачете здесь победил Герайнт Томас (Великобритания, Sky), Фабио Ару финишировал с 9-м результатом, его соотечественники и одноклубники Дарио Катальдо и Паоло Тиралонго заняли соответственно 21-е и 23-е места.

Лидер все тот же

В Талдыкоргане женские команды Национальной лиги повели борьбу в пятом туре чемпионата Казахстана по волейболу. Сообщаем результаты двух игровых дней: «Жетысу» (Талдыкорган) – «Караганда» – 3:0, «Астана» – «Алтай» (Усть-Каменогорск) – 0:3, «Иртыш-Казхром» (Павлодар) – «Алматы» – 3:0, «Жетысу» – «Иртыш-Казхром» – 3:0, «Караганда» – «Алтай» – 0:3, «Алматы» – «Астана» – 3:2.

Как видим, в пяти матчах из шести преимущество одной из команд было внушительным, «сухой» счет 3:0 об этом свидетельствует достаточно убедительно. Лидер казахстанского женского волейбола и фаворит нынешнего чемпионата «Жетысу» еще больше укрепил свое положение в турнирной таблице, набрав 47 очков. Его преследуют, но, похоже, безуспешно, «Иртыш-Казхром» (40 очков), «Алтай» (39), «Астана» – 37.

Два матча до финиша

Хоккеисты уральского «Акжайыка», участвующие во всероссийских соревнованиях «Высшая лига», провели на своем льду еще два матча – против «Маяка» из Краснотурьинска – и в обоих вышли победителями – 7:2 и 6:3. Еще недавно замыкавшие турнирную таблицу казахстанские спортсмены довели победную серию до шести матчей подряд и поднялись на четвертую строчку. У них 35 очков, столько же, сколько и у «Маяка», откатившегося на пятое место.

Впрочем, во второй группе, где выступает «Акжайык», ближайшие перспективы всех десяти команд давно ясны. Борьбу за место в Суперлиге российского хоккея с мячом продолжат лишь три сильнейшие команды этой группы – «Локомотив» (Оренбург, 53 очка перед завершающим туром), «Знамя-Удмуртия» (Воткинск, 51) и «Никельщик» (Верхний Уфалей, 49). «Акжайыку» до больших каникул, которые продлятся до следующего сезона, тоже остается провести два домашних матча – 24 и 25 февраля – с уже немотивированным «Никельщиком».

