Первая почтовая криптомарка выпущена в Германии

Технологии
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Первые пронумерованные 100 комплектов серии будут проданы за 99 евро, передает Kazpravda.kz

Фото: Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa

На первой в истории криптомарке, выпущенной в Германии, изображены Бранденбургские ворота - главный архитектурный символ немецкой столицы и воссоединения страны, передает Deutsche Welle.

Как передает информационное агентство dpa, мотив для этой марки, открывающей новую серию под названием "Исторические сооружения", был сгенерирован искусственным интеллектом в пиксельном стиле.

За выпуск почтовых марок в Германии отвечает федеральное министерство финансов. Как заявил глава этого ведомства Кристиан Линднер во время презентации в Берлине, "среди всех интересных и увлекательных задач, которые стоят перед министром финансов, эта - самая приятная". По словам Линднера, новая почтовая марка устраняет разрыв между аналоговыми и цифровыми технологиями.

В продажу марки новой серии поступят второго ноября 2023 года. Первые 250 тысяч представляют особый интерес для филателистов и любителей новых технологий. Они будут проданы в специальных комплектах - буклетах, содержащих бумажную марку достоинством в 1,60 евро и цифровой код - уникальный криптографический токен NFT, подтверждающий права собственности на цифровой вариант.

Первые пронумерованные 100 комплектов серии будут проданы за 99 евро, остальные - за 9,90 евро. Дополнительный тираж марки в обычном виде без NFT составит 800 тысяч экземпляров. То есть в общей сложности будет отпечатано 1 050 000 бумажных марок и создано 250 тысяч цифровых сертификатов.

Как отмечает агентство, Германия не является первой в мире страной, выпустившей почтовые криптомарки. Ранее эту технологию уже испробовали в Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне.

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