Первая попытка из пяти

В настоящее время абитуриенты могут сдать Единое нацио­нальное тестирование пять раз: для обучения на платной основе – в январе, марте и августе и основное, для участия в конкурсе грантов – в мае-июне. Первое ЕНТ проходило с 10 января по 10 февраля. В нем приняли участие около 123 тыс. человек, из которых 77% на казахском языке, 23% – на русском и 91 отвечали на вопросы на английском языке.

– Пороговый балл набрали около 83% абитуриентов, 17%, или 21 тысяча человек, не смог­ли преодолеть пороговые баллы. Что касается среднего балла, то он составил 76. Максимальный балл – 139, – сообщил о результатах январского ЕНТ на пресс-конференции в СЦК директор Нацио­нального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Руслан Емелбаев.

Формат тестирования остался без изменений. Однако поменялось количество тестовых заданий по предметам «История Казахстана» (20 вопросов) и «Грамотность чтения» (15 вопросов). Таким образом, в течение четырех часов (240 минут) нужно было ответить на 120 вопросов: помимо вышеперечисленных 15 вопросов по математической грамотности и по 35 заданий по двум профильным предметам.

Уменьшилось количество вариантов ответа. В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, а в заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) – с восьми до шести.

– Одна из главных новостей: начиная с январского ЕНТ, желающие поступить на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика», – сообщил Руслан Емелбаев.

Наибольшее количество тестируемых – 19% – сдали комбинацию предметов «Математика-Физика». 18% выбрали «Биология-Химия», а 10% – творческий экзамен. Новую комбинацию «Математика-Информатика», необходимую для поступления на IT-направления, предпочли 10% участников ЕНТ.

Особое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями. Для них создаются комфортные условия: время сдачи продлено на 40 минут, разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам в январском ЕНТ приняли участие 274 абитуриента с ООП.

В Национальном центре тес­тирования констатируют, что уменьшилось количество попыток пронести запрещенные предметы и нарушений правил на ЕНТ. За нарушение правил из аудиторий были удалены 98 человек, их результаты аннулированы. За попытку проноса запрещенных предметов шанса сдать тестирование лишились 62 человека.

Руководство Национального центра тестирования предупредило, что видео всех ЕНТ тщательно проанализируют до 31 декабря, и если будут выявлены факты использования запрещенных вещей, то сертификат аннулируется.

Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет предотвратить доступ посторонних лиц. Благодаря такой идентификации по итогам январского Единого национального тестирования не были зафиксированы случаи подмены. В 2022 году по итогам всех пяти тестов зарегистрирован только один такой факт.

В целях улучшения подготовки к ЕНТ Национальный центр тестирования в начале учебного года опубликовал на своем сайте спецификации дисциплин и план тестирования, 100 дат по Истории Казахстана и Всемирной истории, список терминов по информатике и произведений по казахской литературе и русской литературе. Также во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей.

По поручению министра науки и высшего образования РК с начала 2022–2023 учебного года совместно с отечественными вузами проводится информацион­но-разъяснительная работа для выпускников школ.