Технологии Первая солнечная электростанция в Астраханской области работает на модулях ТОО "Astana Solar" Глеб МАЛЫХ

Солнечная электростанция (СЭС) "Наримановская" установленной мощностью 250 кВт питает насосы котельной тепловой станции, обеспечивающей горячим водоснабжением город Нариманов с населением около 13 тыс. человек. Площадь, занимаемая СЭС, – полгектара. Генерирующая система солнечной станции сос­тоит из 1 060 солнечных модулей пиковой мощностью до 240 Вт производства ТОО "Astana Solar", входящей в группу АО "НАК "Казатомпром", сообщает Kazpravda.kz.



Этот объект создан ГК "Энергия Солнца" при поддержке управляющей компанией Bright Capital в рамках проекта по строительству сети солнечных станций в Астраханской области, формирующих сектор чистой энергетики региона.



– Это первый реальный шаг интеграции казахстанского и российского бизнеса в области возобновляемой энергетики в рамках единого экономического пространства, – подчеркнул на церемонии запус­ка генеральный директор ТОО "Astana Solar" Вячеслав Советский. – Надеемся, что фотоэлектрические модули, произведенные в Республике Казахстан, получат широкое применение при строи­тельстве солнечных электростанций по программе развития возобновляемой энергетики в Российской Федерации.



Следует отметить, что для успешной реализации этой весьма перспективной программы начаты работы по унификации законодательной базы РК и РФ c целью устранения технических барьеров в части установленных требований по локализации фотоэлектрических модулей, произведенных в странах – участницах Таможенного союза.



– Мы даем старт системному переходу энергообеспечения Астраханской области на чистые источники генерации. Астраханская область по доле чистой генерации практически выйдет на уровень Дании и Германии, – отметил Павел Шевченко, генеральный директор ООО "Солар Менеджмент", управляющей компании ГК "Энергия Солнца".



Михаил Чучкевич, управляющий партнер Bright Capital, отметил, что в Астраханской области огромный потенциал для продолжения развития солнечной и создания вет­ровой генерации – все это в ближайшие 5 лет сделает область одним из лидеров чис­той генерации страны и очевидным лидером Прикаспийского региона.

