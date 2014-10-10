Технологии
Первая солнечная электростанция в Астраханской области работает на модулях ТОО "Astana Solar"
Глеб МАЛЫХ
Солнечная электростанция (СЭС) "Наримановская" установленной мощностью 250 кВт питает насосы котельной тепловой станции, обеспечивающей горячим водоснабжением город Нариманов с населением около 13 тыс. человек. Площадь, занимаемая СЭС, – полгектара. Генерирующая система солнечной станции сос­тоит из 1 060 солнечных модулей пиковой мощностью до 240 Вт производства ТОО "Astana Solar", входящей в группу АО "НАК "Казатомпром", сообщает Kazpravda.kz.

Этот объект создан ГК "Энергия Солнца" при поддержке управляющей компанией Bright Capital в рамках проекта по строительству сети солнечных станций в Астраханской области, формирующих сектор чистой энергетики региона.

– Это первый реальный шаг интеграции казахстанского и российского бизнеса в области возобновляемой энергетики в рамках единого экономического пространства, – подчеркнул на церемонии запус­ка генеральный директор ТОО "Astana Solar" Вячеслав Советский. – Надеемся, что фотоэлектрические модули, произведенные в Республике Казахстан, получат широкое применение при строи­тельстве солнечных электростанций по программе развития возобновляемой энергетики в Российской Федерации.

Следует отметить, что для успешной реализации этой весьма перспективной программы начаты работы по унификации законодательной базы РК и РФ c целью устранения технических барьеров в части установленных требований по локализации фотоэлектрических модулей, произведенных в странах – участницах Таможенного союза.

– Мы даем старт системному переходу энергообеспечения Астраханской области на чистые источники генерации. Астраханская область по доле чистой генерации практически выйдет на уровень Дании и Германии, – отметил Павел Шевченко, генеральный директор ООО "Солар Менеджмент", управляющей компании ГК "Энергия Солнца".

Михаил Чучкевич, управляющий партнер Bright Capital, отметил, что в Астраханской области огромный потенциал для продолжения развития солнечной и создания вет­ровой генерации – все это в ближайшие 5 лет сделает область одним из лидеров чис­той генерации страны и очевидным лидером Прикаспийского региона.

Популярное

Все
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Генсек ОБСЕ посетит в Казахстан для изучения реформ Токаева
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Дожди, град, шквал: погода на 7-9 июля в Казахстане
Недозволенные методы следствия: начато расследование в отношении экс-сотрудников Антикора по делу Ларисы Пак
Переодевались и носили парики: группу из 11 закладчиков наркотиков задержали в ВКО
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
Как министру несладко пришлось
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
ЖКХ: реформа не остановилась
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Технологии
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в К…
Международное сотрудничество , Технологии
Информационный портал по упрощению процедур торговли начал …
Общество , Образование , Технологии , В мире
Казахстанские школьники победили на международных соревнова…
Президент , Поручения , Технологии , Другое
Качество дороги будут проверять до укладки асфальта в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]