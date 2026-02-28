Первая стая розовых фламинго прилетела в Актау

Природа
155
Дана Аменова
специальный корреспондент

Кадрами весенней миграции птиц поделился местный блогер Азамат Сарсенбаев

Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev/

В Актау зафиксировано возвращение розовых фламинго. Видео с первой стаей, прибывшей из теплых краев, опубликовал в соцсетях блогер Азамат Сарсенбаев, сообщает Kazpravda.kz

«Первая стая розовых фламинго прилетела к нам. Теперь они будут в наших краях до середины апреля и дальше уже полетят в Коргалжын для спаривания и откладки яиц», — отметил он. 

Публикация мгновенно собрала сотни восторженных отзывов: пользователи соцсетей не скрывают восхищения эстетикой кадров. 

Напомним, птицы традиционно выбирают побережье Каспийского моря и озеро Караколь в качестве временной стоянки во время весеннего перелета. 

Эти грациозные птицы давно стали природным символом региона, ежегодно привлекая сотни ценителей красоты на побережье Каспия. 

 

#Актау #блогер #фламинго

