Кадрами весенней миграции птиц поделился местный блогер Азамат Сарсенбаев
В Актау зафиксировано возвращение розовых фламинго. Видео с первой стаей, прибывшей из теплых краев, опубликовал в соцсетях блогер Азамат Сарсенбаев, сообщает Kazpravda.kz
«Первая стая розовых фламинго прилетела к нам. Теперь они будут в наших краях до середины апреля и дальше уже полетят в Коргалжын для спаривания и откладки яиц», — отметил он.
Публикация мгновенно собрала сотни восторженных отзывов: пользователи соцсетей не скрывают восхищения эстетикой кадров.
Напомним, птицы традиционно выбирают побережье Каспийского моря и озеро Караколь в качестве временной стоянки во время весеннего перелета.
Эти грациозные птицы давно стали природным символом региона, ежегодно привлекая сотни ценителей красоты на побережье Каспия.