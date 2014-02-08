Политика
Первенец сотрудничества

Еще в 1994 году во время визита в Великобританию Президент РК Нурсултан Назарбаев высказал убежденность в том, что на смену разъединению придет эпоха экономической интеграции государств евразийского пространства. Таможенный союз явился одной из ключевых интеграционных идей, выдвинутых Главой государства, которая получила свое развитие с 1 января 2012 года. Формирование единой конкурентной политики в рамках ЕЭП продолжается и строится на антимонопольном и ценовом регулировании и контроле над их введением, на государственных и муниципальных закупках. 

– Снятие барьеров придаст импульс меж­дународной торговле, здоровая конкуренция стимулирует экономику. И невозможно без снижения уровня монополизации рынка достичь желаемых успехов. Очевидно, что на фоне интеграционных процессов идет углубленный процесс и социальной модернизации, что позитивно отразится на уровне жизни населения страны, – сказал Премьер-Министр РК Серик Ахметов в Караганде на заседании «круглого стола», посвященном единой конкурентной политике как необходимому условию формирования и эффективного функционирования Единого экономического пространства. 

Тогда среди участников были представители крупного бизнеса, депутаты Парламента, руководители антимонопольных ведомств России, Беларуси и Казахстана. Министры и предприниматели говорили о первоочередных задачах по антимонопольному регулированию, без практической реализации которых невозможен прогресс в экономических взаимоотношениях государств. Свое продолжение тема взаимовыгодных экономических отношений получила в прошлом году, когда делегация Карагандинской области побывала в Беларуси.

Расширение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с регионами и предприятиями Республики Беларусь в различных отраслях экономики, социальной сфере, науке стали главной целью посещения дружественной республики, с регионами которой с 1996 года областью было подписано 6 соглашений о сотрудничестве, и все они продолжают действовать. Поэтому в многочисленную делегацию вошли руководители областных управлений и промышленных предприятий, представители бизнес-структур, которые уже работают с белорусскими коллегами или намерены были завязать сотрудничество. Визит начался со встречи акима Карагандинской области Бауржана Абдишева с министром промышленности РБ Дмитрием Катериничем. И главным стал вопрос деятельности казахстанско-белорусского предприятия «КазБелАЗ» в Караганде, созданного по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева для сборки и проведения капитального ремонта узлов и агрегатов карьерной и шахтной техники БелАЗ. 

Проект создания совместного казахстанско-белорусского предприятия ТОО «КазБелАЗ» на базе Карагандинского литейно-машинострои­тельного завода – филиала ТОО «Корпорация «Казахмыс» возник по инициативе Главы государства после официального визита в Беларусь и после посещения Нурсултаном Назарбаевым в Минске БелАЗа по выпуску гигантов самосвалов. Эти суперпроходимые машины используются в наших горно-добывающих комплексах. Такой грузовик грузоподъемностью 90 тонн доставляет из открытых карьеров медную, марганцевую, железную руду для заводов металлургических компаний. 

В 2010 году, в июле, во время рабочей поездки зарождающееся предприятие посетил Президент страны. На церемонии официального открытия цеха с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева был дан старт новому проекту стоимостью 10,5 млрд. тенге и рассчитанному на внедрение в 2009–2015 годах. Участниками создания завода стали ТОО «Корпорация «Казахмыс» – 51%, ОАО «Белорусский автомобильный завод» – 29%, ТОО «АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС К» – 20%. 

Изначально цель и идея проекта заключались в создании производства по капитальному ремонту узлов, агрегатов, производства запасных частей карьерной техники БелАЗ и подземной техники МоАЗ, изготовлении спецтехники на базе универсального шасси МоАЗ-75295 и освоении сварочно-заготовительного производства деталей и узлов карьерных самосвалов БелАЗ. Проект стоимостью 70,2 млн. долларов обещает 55 рабочих мест и проектную мощность производственных линий на 78,6 млн. долларов. 

В августе прошлого года из цехов ТОО «СП «КазБелАз» вышел первый казахстанский КазБелАз – результат сотрудничества двух республик. Атласную ленту перед высоченным капотом квадратного оранжевого Гулливера перерезали аким Карагандинской области Бауржан Абдишев и председатель минского облисполкома Борис Батура. Они же подвели итоги совместной деятельности. 

Карагандинские машиностроители изу­чили спрос в стране: требуется порядка 30–35 машин в год, в частности цементникам, на карье­рах которых существуют определенные условия. На выпускаемую модель уже есть заказы. По словам производственников, заводу на выпуск одной машины требуется месяц, с учетом сборки, испытаний, оформления документов и выдачи сертификата. На имею­щихся площадях завод сможет производить до 30 машин в год, что полностью удовлетворит потребность Казахстана в 45-тонных самосвалах. И как сообщил Сергей Потылицын, директор ТОО «СП «КазБелАз», производственный процесс в самом разгаре. Идут и сборка, и ремонт большегрузных самосвалов. Но сам проект еще в стадии реализации, которая завершится в 2015 году. 

Экономические отношения Казахстана и Беларуси получили развитие благодаря действию Таможенного союза, считает председатель минского облисполкома Борис Батура. Инициатива Президента РК Нурсултана Назарбаева по созданию Евразийского союза вошла в жизнь. По мнению белорусского представителя, свобода передвижения товаров и финансов делает жизнь наших республик лучше. Да, такое сотрудничество повышает конкуренцию, но от этого только выигрывает наше население.

Наталья Рыжкова,
Карагандинская область

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