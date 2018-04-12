​Первенство на юбилей

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Абзал Камбар

Женский чемпионат респуб­лики по боксу пройдет в Астане. Такое решение было принято на бюро исполнительного комитета Казахстанской федерации бокса. На право проведения первенства страны также претендовал Шымкент. В КФБ уверены, что все будет организовано на высшем уровне, поскольку столичная федерация, уже дважды проводившая соревнования столь высокого уровня, ожидания болельщиков никогда не обманывала. 15-й женский чемпионат пройдет в год 20-летия столицы с 12 по 17 мая.

«Федерация бокса Астаны делает огромную работу, это одна из наших лучших федераций, которая работает в тандеме со столичным управлением туризма, физкультуры и спорта. Руководитель управления Астаны Берик Маржикпаев был тренером нашего первого призера Олимпиа­ды – Марины Вольновой, и для него развитие женского бокса остается делом всей жизни», – пояснил координатор КФБ, государственный тренер по боксу Болат Абдрахманов. 

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