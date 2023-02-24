Первобытное любопытство

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

Ровно 20 лет назад передо мной и моими сверстниками стояла одна из самых важных задач в жизни: выбрать правильный, во всех смыс­лах, вуз. Кто-то не заморачивался, понимая, что будет учиться платно где угодно, кто-то даже по выходным ходил на подготовительные курсы. Но больше всех мне запомнилась девочка Саша из параллельного класса – она мечтала стать ветеринаром. Выбор был вполне обоснован: животных она любила до самозабвения, химию, биологию – тоже. Говорила о своей будущей профессии часами, тискала мою собаку, скупала пособия. Летом первой уехала поступать в другую страну…

Учебу она бросила через полгода – не выдержали нервы.

– Ты знаешь, я даже не представляла, насколько это тяжело – каждый день иметь дело с погибшими животными. Мы же их мертвыми получали для практики, иногда сами находили на мусорках, подбирали на улицах, а на занятиях вскрывали, изучали. Я понимаю, чтобы помогать живым, я должна была пройти вот это, но не смогла – рыдала на уроках, не стесняясь, – грусть по разбившейся мечте сидела в Саше еще несколько лет.

И в противовес вот такой ранимой душе – свежее видео из Интернета: школьники вскрывают морскую свинку. Даже если закрыть глаза на то, что это дети (рановато для такого экспириенса,) невозможно проглотить тот факт, что свинку они препарировали после того, как сами же ее и убили. Вот такой вот урок анатомии: сначала все дружно гладят грызуна, а потом его казнят – ударами по хребту, под всеобщие восторженные возгласы.

«Смаковать» подробности расправы (я вижу это так) не собираюсь. Но хочется понять, в первую очередь для себя, почему же это произошло. Вот прям по полочкам разложить у себя в голове, почему на школьном уроке дети убили живое существо совершенно садистским способом ради, понимаете ли, науки. Вот такие вот юные натуралисты! Ни много ни мало, все, очевидно, будущие хирурги, уже в 10 классе постигающие азы медицины на натуре невинно убиенного грызуна.

Знаете, я не ханжа – ем мясо, знаю, кем оно было до готовки. Читаю новос­ти и знаю, насколько оголтело жестоки могут быть дети. Но произошедшее в алматинской школе – оно другое. Это что-то сродни первобытному любопытству: посмотреть, а что будет и как будет? Что-то мне подсказывает, что даже само препарирование было не столь интересно, сколько само убийство. Потому что потрошенных кур, например, видели все, а вот как они переходят в это состояние – мало кто. Так интересно, что даже засняли процесс.

И я никоим образом не согласна с теми, кто бросился выгораживать «исследователей»: а как же иначе постичь анатомию? А вот вы, заступники, как в школе постигали? А ведь в «наше время» не было даже Интернета, но ведь не приходило никому в голову отсекать голову лягушкам или крысам прямо на партах!

И еще вспомнилось: на четвертом курсе учитель предложил нам написать о самих себе некролог. Учитель был прогрессивный, из Америки, на наше недоумение (очень мягко говоря) пожал плечами: а что такого, это просто задание по плану. Но мы отказались наотрез, и учитель уступил. Так же могло быть и со свинкой: адекватные ученики не поддержали бы бредовую затею сбрендившего преподавателя. Сдается мне, что идея вообще была как минимум общей, а то и исходившей от самих школяров. А учительница почему-то ее не отмела. Так что валить все на преподавателя – весьма поспешно. Но то, что завели уголовное дело – очень правильно.

Знаете, хотелось даже обратиться за комментарием к психологу: как такое отразится на детской психике? А потом подумала: так ведь деточек никто не заставлял участвовать и уж тем более снимать смерть свинки под смешки одноклассников. Так что с психикой проблемы уже есть.

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