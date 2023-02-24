Первобытное любопытство
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Ровно 20 лет назад передо мной и моими сверстниками стояла одна из самых важных задач в жизни: выбрать правильный, во всех смыслах, вуз. Кто-то не заморачивался, понимая, что будет учиться платно где угодно, кто-то даже по выходным ходил на подготовительные курсы. Но больше всех мне запомнилась девочка Саша из параллельного класса – она мечтала стать ветеринаром. Выбор был вполне обоснован: животных она любила до самозабвения, химию, биологию – тоже. Говорила о своей будущей профессии часами, тискала мою собаку, скупала пособия. Летом первой уехала поступать в другую страну…