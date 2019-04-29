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Первое бессмертное существо открыли биологи США
Как оказалось, на Земле есть вид, который нашел способ выйти за рамки обычного жизненного цикла. Группой биологов из США было открыто животное, которое может жить вечно, сообщает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Статуса единственного бессмертного животного удостоилась медуза Turritopsis nutricula. Она обитает в глубинах тропических морей, имеет совсем небольшие размеры (около 3-5 миллиметров), но самое интересное, что медуза научилась сама себя омолаживать. Как ей это удалось? На самом деле, все довольно просто: когда организм достигает взрослого состояния - он не умирает. Медуза опускается на морское дно, после чего покрывается хитиновой коркой. После этого она превращается в полип. Под слоем хитина все клетки медузы полностью обновляются и особь из взрослой вновь переходит в начальную фазу своего развития. После этого "помолодевшая" медуза выбирается из-под хитинового слоя и продолжает свой жизненный цикл до тех пор, пока не постареет. После этого процесс обновления запускается вновь. Так может продолжаться бесконечное количество раз.



На данный момент ученые заняты изучением этого феномена. Предполагается, что медуза научилась самостоятельно управлять своими генами, влияя на процесс формирования новых клеток. Но вот каким образом она "поворачивает время вспять" пока не до конца ясно. Ведь старея, клетки всех известных организмов уже не могут "откатиться" к первоначальному состоянию. Однако после выхода из-под хитиновой корки в организме обновленной медузы клетки находятся в том же состоянии, что и сразу после рождения.

Несмотря на то, что сам вид был обнаружен еще несколько лет назад, свойство вечной жизни ставилось под сомнение. В частности, выдвигалась теория, что медуза таким образом размножается и из-под хитиновой корки выходит уже новый организм. Однако последние исследования все-же говорят в пользу того, что морской обитатель действительно способен бесконечное количество раз обновлять свои клетки. Выяснив, как работает этот процесс, человечество могут ждать действительно интересные открытия, направленные как на борьбу со старением, так и на развитие регенеративной медицины.

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