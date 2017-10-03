Первое дело о "фальшивой" криптовалюте завели в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщила о возбуждении первого в своей практике дела о мошенничестве, связанного с первичным размещением криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO). Обвинения предъявлены выходцу из Украины Максиму Заславскому, создавшему на территории США две компании – Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation. Его подозревают в обмане инвесторов при проведении ICO для проектов, связанных с недвижимостью и алмазами, сообщает Mail.ru.
Комиссия по ценным бумагам обвинила Заславского и его компании в продаже незарегистрированных ценных бумаг. При этом, как выяснилось, токенов, которые размещались в рамках сделки, не существовало в природе. Предложения Заславского по ICO в криптовалюте RECoin сулили инвесторам высокие прибыли, но в реальности, как оказалось, компании не вели никаких операций.
На сайте, посвященном деятельности компаний, связанных с криптовалютой RECoin, токены заявлялись как "первая криптовалюта с обеспечением в виде недвижимости", а также утверждалось, что "коллектив юристов, экспертов, брокеров и бухгалтеров" в дальнейшем будет инвестировать средства, вырученные от ICO RECoin, в рынок недвижимости.
В результате оказалось, что никакие эксперты не нанимались, и деятельность компаниями не велась. Ситуация с компанией DRC World, которая должна была заниматься инвестициями в алмазы и бриллианты, обстоит точно так же, выяснил регулятор. Активы Заславского и его компаний заморожены судом, пишут "Ведомости".
