​Первое марта – День благодарности

Вот уже в третий раз народ Казахстана отмечает День благодарности – праздник, символизирующий наше единство в этническом, конфессиональном, культурном и языковом многообразии. Обращаясь к истокам всеказахстанской толерантности, Глава государства Нурсултан Назарбаев объясняет его суть так:

«Наши предки были благодарны судьбе и родной земле, придававшей им силы, чтобы выдержать нелегкие испытания, которые выпали на долю народа. Они всегда благодарили близких сородичей, приходили им на помощь в трудные времена военного лихолетья, засухи и джута. В годы политических репрессий, депортаций XX века миллионы людей были благодарны друг другу за помощь и поддержку. Это давало людям, лишенным всего, силы выжить, обрести надежду заново начать жизнь. И сегодня очевидцы, а также потомки тех, кто пережил ту зловещую эпоху, гонения, с великой теплотой вспоминают заботу и гостеприимство, обретенное на нашей земле, в казахских степях…

Они благодарили казахов, которым самим в то время также было нелегко, за сострадание и бескорыстие, бесстрашную помощь вопреки всем существовавшим тогда запретам. И казахи тоже благодарны своим собратьям за любовь к родному краю, вклад в преображение нашей земли, уважение к национальной культуре, языку и традициям».

День благодарности с радостью принят обществом и повсеместно широко отмечается, обогащаясь все новыми и новыми традициями. В нынешнем году, например, 1 марта стартует замечательная акция «Қайырымды көршіге рахмет!» («Спасибо добрым соседям!»), предполагающая встречи жителей соседних домов, населенных пунктов, районов, городов.

Это могут быть беседы на актуальные темы с участием представителей АНК, обмен опытом, увлекательные игровые состязания, выставки достижений в различных отраслях, концерты творческих коллективов и художественной самодеятельности. Конечно же, важным атрибутом этих ­неформальных встреч должно стать выражение их участниками благодарности и благих пожеланий друг другу.

С праздником вас, дорогие соотечественники! Будьте добродетельны и милосердны! И помните: каждое благое деяние окупится сторицей.