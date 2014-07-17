Первое межрегиональное совещание Нацкомиссий по делам ЮНЕСКО пройдет в Астане

Первое межрегиональное совещание Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО пройдет в Астане 22-24 июля 2014 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Это для Казахстана знаковое событие. Казахстан является не только центром мировой геополитики. Нам очень отрадно, что в направлении искусства такая уважаемая международная организация как ЮНЕСКО впервые проводит свое обширное мероприятие", - сказал министр культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

При этом министр заметил, что Казахстан не понесет значительных затрат на проведение мероприятия.

"Я с удовольствием хочу сказать, во сколько обойдется нам это удовольствие. Это как раз та ситуация, когда наоборот в Казахстан пришли со своей инициативой. Казахстанская сторона только оплачивает аренду зала, автотранспорт, внутренние расходы. Представители 130 стран во главе с руководителем ЮНЕСКО приезжают за свой счет", - сказал он.

В работе совещания примут участие представители Национальных комиссий из 130 стран. Они представляют все 5 региональных групп ЮНЕСКО, в которые входят арабские государства, страны Африки, Азии и Тихого океана, Европы и Северной Америки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Наблюдателями совещания выступят представители международных партнерских организаций ЮНЕСКО - АЛЕКСО, МИЦАИ и ТЮРКСОЙ.

Делегацию ЮНЕСКО возглавит заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по внешним связям и общественной информации Эрик Фальт.