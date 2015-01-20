Первое наземное столкновение сил альянса с ИГ произошло в Ираке 

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Канадские военные вступили в первую перестрелку с боевиками "Исламского государства" в Ираке, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт.
Как отмечает командование, этот бой может считаться первым столкновением солдат из стран Запада с исламистами ИГ на местности.
Глава канадской миссии в Ираке бригадный генерал Мишель Руло отметил, что его солдатам пришлось открыть снайперский огонь по боевикам, когда те применили минометы и автоматическое оружие.
По словам Руло, инцидент произошел, когда канадский контингент помогал иракским военным спланировать операцию против ИГ.
На данный момент в Ираке находятся около 600 канадских военных.