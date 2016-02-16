​«Первое счастье мое – мой народ…»

890
Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Литературно-художественный вечер в талдыкорганском Дворце культуры им. И. Жансугурова собрал многочисленных поклонников известного поэта. В течение нескольких часов видные писатели Жетысу, а также начинающие литераторы отдавали дань уважения мастеру слова, декламируя его нетленные строки. В своих выступлениях общественный деятель Светлана Гаитова, журналист Жуматай Амиреев и акын-сатирик Жарылкасын Даулетов с гордостью отмечали, что имя выдающегося земляка, уроженца Алматинской области Мукагали Макатаева вошло в золотой фонд казахской поэзии. Его произведения, наполненные бескрайней любовью к родным местам, окружающей природе, ко всему человечеству, продолжают волновать души и сердца соотечественников.

Рано ушедший из жизни гений оставил яркий след в казахстанской литературе XX века. Он был автором поэм, повестей, пьес, перевел на казахский язык произведения Данте и Шекспира, стихи Пушкина, Некрасова, Блока. Книги самого Мукагали переведены на несколько языков. Среди работ, принесших ему известность, – поэ­ма «Аппассионата» и целый ряд стихотворных сборников.

Как подчеркнул заместитель акима Алматинской области Бахтияр Унербаев, неоценим вклад поэта в патриотическое воспитание молодежи. Его стихи о свободе, любви к Родине и народу сегодня актуальны так же, как и полвека назад. Нынешние студенты и школьники с большим почтением изучают творчество Мукагали, в одном из произведений которого есть такие строки: «Первое счастье мое – мой народ, /; если он есть, значит, живу и я. /; Ему отдаю стихов своих сотовый мед, /; дороже золота эта светлая радость моя».

В течение месяца в регионе пройдет цикл мероприятий, посвященных 85-летию мэтра. Уже состоялись творческие конкурсы «Ғұмыр дария», «Жырлайды жүрек», книжные выставки в библио­теках, классные часы в школах. На малой родине поэта, в селе Карасаз, организуют Макатаевские чтения, а одним из главных событий станет открытие памятника акыну в талдыкорганском парке «Жастар».

Вечер памяти завершился яркой концертной программой, в которую вошли популярные песни на стихи Мукагали.

Популярное

Все
В Турции землетрясение разрушило дома
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
Свыше 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на водоснабжение в области Абай
В Газе погибла съемочная группа Al Jazeera
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
Трамп поручил провести перепись населения без учета нелегальных мигрантов
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Казахстанские спортсмены уверенно стартовали на XII Всемирных играх в Китае
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Австралия признает Палестину в сентябре
В Актау возложили цветы к памятнику Абая Кунанбаева в честь 180-летия поэта
Три человека погибли на трассе в Карагандинской области
Свыше 130 тысяч респондентов приняли участие в сельхозпереписи за 10 дней
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в СКО
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
Президент: Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Незаконные постройки снесут в Уральске
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
Модернизация на особом контроле
КНБ задержан вице-министр транспорта
Спешите на ярмарки!
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
В Индонезии извергается вулкан Левотоби
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Токаев и Бердымухамедов побеседовали в аэропорту города Туркменбаши
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
На Пекин снова обрушатся мощные ливни
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]