Литературно-художественный вечер в талдыкорганском Дворце культуры им. И. Жансугурова собрал многочисленных поклонников известного поэта. В течение нескольких часов видные писатели Жетысу, а также начинающие литераторы отдавали дань уважения мастеру слова, декламируя его нетленные строки. В своих выступлениях общественный деятель Светлана Гаитова, журналист Жуматай Амиреев и акын-сатирик Жарылкасын Даулетов с гордостью отмечали, что имя выдающегося земляка, уроженца Алматинской области Мукагали Макатаева вошло в золотой фонд казахской поэзии. Его произведения, наполненные бескрайней любовью к родным местам, окружающей природе, ко всему человечеству, продолжают волновать души и сердца соотечественников.

Рано ушедший из жизни гений оставил яркий след в казахстанской литературе XX века. Он был автором поэм, повестей, пьес, перевел на казахский язык произведения Данте и Шекспира, стихи Пушкина, Некрасова, Блока. Книги самого Мукагали переведены на несколько языков. Среди работ, принесших ему известность, – поэ­ма «Аппассионата» и целый ряд стихотворных сборников.

Как подчеркнул заместитель акима Алматинской области Бахтияр Унербаев, неоценим вклад поэта в патриотическое воспитание молодежи. Его стихи о свободе, любви к Родине и народу сегодня актуальны так же, как и полвека назад. Нынешние студенты и школьники с большим почтением изучают творчество Мукагали, в одном из произведений которого есть такие строки: «Первое счастье мое – мой народ, /; если он есть, значит, живу и я. /; Ему отдаю стихов своих сотовый мед, /; дороже золота эта светлая радость моя».

В течение месяца в регионе пройдет цикл мероприятий, посвященных 85-летию мэтра. Уже состоялись творческие конкурсы «Ғұмыр дария», «Жырлайды жүрек», книжные выставки в библио­теках, классные часы в школах. На малой родине поэта, в селе Карасаз, организуют Макатаевские чтения, а одним из главных событий станет открытие памятника акыну в талдыкорганском парке «Жастар».

Вечер памяти завершился яркой концертной программой, в которую вошли популярные песни на стихи Мукагали.