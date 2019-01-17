Первое в истории растение на Луне умерло

В мире
Изображение из открытых источников
Хлопковое семя, проросшее на борту китайского зонда Chang'e 4 на обратной стороне Луны, погибло, передает Lenta.ru со ссылкой на Синьхуа.   

Ученые утверждают, что не надеялись на длительный эксперимент с мини-биосферой Lunar Micro Ecosystem. Фактором, погубившим росток, называют наступление лунной ночи, когда температура поверхности естественного спутника Земли опускается до минус 170 градусов по Цельсию.

Помимо хлопчатника, на Луну были доставлены семена рапса, картофеля, и масличных культур, однако они не взошли.

Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс – Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
На всю оставшуюся жизнь
Протяните руку помощи
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Не допустить непоправимого
Мангистау в цвету
Объединяющий страны космос
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Ночной забег в древнем городе
Город, соединявший континенты
Новые подходы в обучении
Во главе угла – генетика
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Природная основа экономической независимости
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
Забег, где важен каждый километр
22 медали – в копилке страны
Учиться делать правильный выбор
ИИ, один сплошной ИИ?
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

К строительству аэропорта «Новый Ташкент» готовятся в Узбек…
В ОАЭ все учебные заведения перешли на онлайн-обучение
В Омане зафиксировали массовую гибель креветок
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]