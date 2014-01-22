Собравшись в актовом зале городского акимата, представители общественных объединений, ветераны труда, народные избранники и студенческая молодежь горячо обсуждали каждую его строку.

– Не зря считается, что первое впечатление – самое сильное, – говорит пенсионер Тугелбай Канапин. – Это 18-е по счету Послание нашего Президента, и лично мне было трудно не оценить по достоинству взвешенность каждой идеи и каждого слова Нурсултана Абишевича.

С мнением аксакала солидарна Любовь Князева, секретарь общественного объединения «Русский культурный центр».

– Как и все казахстанцы, с огромным нетерпением и воодушевлением ожидала выступления Елбасы. Было такое чувство, что он обращается одновременно ко всем и к каж­дому из нас в отдельности. Полностью поддерживаю нацио­нальную идею «Мәңгiлiк Ел», озвученную Главой государства в Послании. Все эти годы благодаря его мудрой политике под общим шаныраком в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий. И все мы сегодня прекрасно понимаем, что наша сила – в единстве.

Майраш Екибасова, депутат областного маслихата, считает, что в очередном программном документе Президент страны охватил все аспекты жизнедеятельности государства, и каждый нашел в нем для себя что-то важное. И эту мысль подтвердили в своих выступ­лениях рабочие и предприниматели, педагоги и студенты, государственные служащие и работники правоохранительных органов.

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск