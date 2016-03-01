​Первое заседание совета

Как сообщила пресс-служба МВД РК, в заседании приняли участие избранные в результате конкурса члены совета – видные общественные деятели, представители научной среды, средств массовой информации, неправительственных организаций. Председателем структуры стал известный ученый – директор НИИ уголовно-процессуальных исследований и противодействия коррупции Казахского гуманитарно-юридического университета, доктор юридических наук, профессор Марат Когамов.
Как отметил, выступая на заседании, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, на необходимость создания эффективного общественного контроля, повышения его роли по противодействию негативным явлениям неоднократно обращал внимание Президент страны. На этот счет даны поручения в Плане нации «100 конкретных шагов», где прописан новый формат деятельности данного института в центральных государственных и местных исполнительных органах.
По итогам заседания принято решение о создании комиссии, связанной с правотворческой деятельностью МВД, а также комиссии по вопросам, касающимся рассмотрения в министерстве обращений населения и обеспечения прозрачности работы полиции.