​Первое заседание совета

Как сообщила пресс-служба МВД РК, в заседании приняли участие избранные в результате конкурса члены совета – видные общественные деятели, представители научной среды, средств массовой информации, неправительственных организаций. Председателем структуры стал известный ученый – директор НИИ уголовно-процессуальных исследований и противодействия коррупции Казахского гуманитарно-юридического университета, доктор юридических наук, профессор Марат Когамов.

Как отметил, выступая на заседании, министр внут­ренних дел Калмуханбет Касымов, на необходимость создания эффективного общественного контроля, повышения его роли по противодействию негативным явлениям неоднократно обращал внимание Президент страны. На этот счет даны поручения в Плане нации «100 конкретных шагов», где прописан новый формат деятельности данного института в центральных государственных и местных исполнительных органах.

По итогам заседания принято решение о создании комиссии, связанной с правотворческой деятельностью МВД, а также комиссии по вопросам, касающимся рассмотрения в министерстве обращений населения и обеспечения прозрачности работы полиции.