Первого марта начнется призыв военнослужащих срочной службы в РК

Общество
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В Казахстане с 1 марта начнется призыв военнослужащих срочной службы. Более 13,5 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет во время весеннего призыва пополнят ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны. Эти цифры на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций озвучил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК полковник Сакен Жусупов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Указ о начале призывной кампании 5 февраля текущего года подписал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Завершить призыв оборонное ведомство намерено 1 июля текущего года.

Сакен Жусупов проинформировал о предпринимаемых оборонным ведомством профилактических мерах, связанных с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Он также пояснил, что ПЦР-исследование призывников будет проводиться дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские части.

Вакцинация новобранцев будет организована в местах прохождения службы.

Как сообщил представитель Министерства обороны, в этом году будет применен новый способ оповещения граждан, подлежащих призыву. Для снижения контактов в условиях пандемии служба сервиса 1414 Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности в пилотном режиме проведет рассылку SMS-сообщений.

Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы напомнил, что воинская служба – это конституционная обязанность каждого молодого человека, а уклонение от ее прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность.

"Не пытайтесь решать вопросы предоставления отсрочки или освобождения от призыва с помощью людей, которые обещают оказать содействие за деньги. Это мошенники, которые, пользуясь неосведомленностью населения, берутся за дело, если призывнику и так положено предоставить отсрочку", – обратился к призывникам представитель оборонного ведомства.

В случае вымогательства, затягивания решения возникших вопросов полковник Сакен Жусупов рекомендовал обращаться в проектные офисы "Қарулы Күштер – адалдық алаңы". Он заявил, что все процедуры, связанные с призывом, будут организованы в максимально открытом формате с предоставлением возможности консультирования. Для этого в местных органах военного управления созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в социальных сетях.

Разъяснения о порядке призыва на воинскую службу можно получить, обратившись в Сall-центр Министерства обороны по телефонам 8 (7172) 72 10 83, 72 16 06, 72 13 89; 72 13 82.

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