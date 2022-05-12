Первоклассника насиловали в школе: представители МОН вылетели в Алматы

Председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер вылетели в Алматы для изучения обстоятельств, связанных с первоклассником, обучающимся в частном учреждении "Мариям", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по охране прав детей МОН РК.

"Мы держим на особом контроле эту ситуацию. Сегодня для принятия профилактических мер зарегистрируем проверку в частной организации "Мариям". Также навестим семью школьника и окажем необходимую помощь. Ребенку будет оказана и психологическая помощь. Дальнейшие меры будут приниматься в зависимости от итогов следственных мероприятий. Необходимо дождаться результатов экспертизы. Мы держим связь с правоохранительными органами", – отметил председатель Комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев.

Департамент полиции города проводит следственные мероприятия, назначена экспертиза для установления того, были ли совершены насильственные действия, добавили в комитете.

Напомним, в Алматы начато расследование по факту многократного насилия над учеником 1 класса частной школы "Мариям".