Первому Президенту Казахстана посвящен спецномер турецкой газеты "Ватан"
Эльмира Киргеева
Турецкая общенациональная газета "Ватан" посвятила номер газеты Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву, опубликовав специальную статью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на inform.kz.
"Газета выходит ежедневно 200-тысячным тиражом", – отмечается в распространенной информации.
"В качестве вступительного слова известный представитель СМИ Турции, политический обозреватель, эксперт своей отрасли и репортер газеты "Ватан" Кемаль Саллы поздравил народ Казахстана с Днем Астаны и Главу государства Нурсултана Назарбаева – с 75-летием", – передает Посольство РК в Турции.
"Двадцать четыре года назад зажглась новая звезда, появилось молодое суверенное государство – Республика Казахстан. За этот короткий по историческим меркам период братская нам страна совершила огромный скачок в своем социально-экономическом развитии", – цитируют Саллы.
Как отметил турецкий журналист, история страны, становление и укрепление ее независимости неразрывно связаны с Первым Президентом Казахстана – Лидером тюркского мира – Нурсултаном Назарбаевым.
"Пусть вечно развевается в вышине флаг братского Казахстана, неуклонно растут честь и слава независимого государства. Пусть будет благополучие в вашей независимой стране, стабильность в обществе", – резюмировал он.
По данным агентства, автор неоднократно посещал Казахстан и с интересом наблюдает за происходящими в стране событиями. Кемаль Саллы всегда с воодушевлением возвращается на свою родину, чтобы рассказать о развитии Астаны.
В комментариях к публикации читатели были едины во мнении, что Президент Казахстана в инициативах по развитию своей страны сумел заложить вполне осязаемое и обозримое будущее Казахстана, а также воплотил в жизнь беспрецедентные меры развития экономики республики через масштабные инфраструктурные проекты – строительство транспортно-логистической инфраструктуры, дорог, государственного арендного жилья, модернизация ЖКХ, энергетических мощностей.