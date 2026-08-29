Первопроходец Кумколя

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Далекий 1986-й стал годом рождения всей нефтегазовой отрасли Кызылординской области.

фото Юрия Тайгунова

Нефтяники Приаралья в свой профессиональный праздник отметят и 40-летний юбилей со дня промышленного освоения месторож­дения Кумколь в Южно-Торгайском нефтегазоносном бассейне.

Один из специалистов, стоявших у истоков освоения месторождения, – кызылординец Адилбек Беклиев, чья насыщенная карьера нефтяника началась в 1988 году, после срочной службы в армии. Сегодня опытный специалист возглавляет департамент охраны труда, техники безопасности и окружающей среды нефтяной компании ТОО «СП «Казгермунай».

Ветеран отрасли четко помнит даты всех значительных событий. Он и рассказал о том, что первую эксплуатационную нефтяную вышку на Кумколе подняли летом 1987 года, в 1988-м – приступили к промышленному эксплуатационному разбуриванию, а в 1990 году первые тонны кумкольской нефти уже пошли по нефтепроводу на Шымкентский неф­теперерабатывающий завод.

Первым руководителем и организатором промышленного освоения месторож­дения Кумколь был Мурат Газизович Саламатов. В 1986 году его назначили начальником ОКСа (отдела капитального строительства) на «Кумколе» при ПО «Мангышлакнефть», а в декабре 1987 года он возглавил новосозданное нефтегазодобывающее управление «Кумкольнефть» в Кызылорде.

Однако тогда на месторождении работали только вахты нефтяников, а местных специалистов не было. Поэтому Мурат Саламатов поставил задачу – обучить и вырастить местные кадры.

– Узнав о наборе, я со сверстниками пошел на собеседование для получения направления, – вспоминает Адилбек Беклиев. – В комиссии заседали знаменитые нефтяники – главный инженер НГДУ «Кумкольнефть» Женис Жалгасов (позже он стал первым генеральным директором ТОО «СП «КазГермунай». – Авт.), начальники отдела кадров Наталья Цупкина и Шолпан Ажарова. Так, с их «благословения» я поступил по направлению в тогда еще Казахский политехнический институт имени Ленина в Алматы на факультет «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» по специальности «горный инженер-нефтяник».

В 1993 году после окончания учебы молодого специалиста приняли на работу оператором сразу 5-го разряда. Потому как он каждый год по три месяца проходил практику на месторождении оператором 3-го разряда с полноценной оплатой труда и участвовал в запусках новых нефтепромысловых объектов на «Кумколе».

Вот так с 1993 года Адилбек Беклиев прошел абсолютно все ступени карьерной лестницы. Работал инженером-технологом, начальником смены цент­ральной инженерно-технологической службы (ЦИТС), главным инженером, главным технологом, управляющим, заместителем менеджера цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ), руководителем группы добычи месторождений, главным инженером, зампредседателя правления АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» по безопасности производства, охраны труда и окружающей среды. В ноябре 2024 года возглавил департамент в ТОО «СП «Казгермунай».

– За эти годы мне довелось запускать нефтепромысловые объекты на месторождениях Южный и Восточный Кумколь, Северный Нуралы, Тузколь и Западный Тузколь, – делится воспоминаниями ветеран нефтедобычи. – Глубина залежей там в среднем около 1 500 метров. Наша нефть легкая, в ней мало парафинов и низка обводненность. Такие характеристики считаются идеальными, существенно упрощающими извлечение углеводородного сырья, его транспортировку и переработку.

Нефтяник рассказал о трудных годах начала освоения Кумколя. В 1990-е годы в связи с отсутствием транспортной и прочей инфраструктуры разработка месторождения проходила в экстремальных условиях. Труднопроходимые степные дороги осенью и весной пре­вращались в непролазную грязь, а зимой их заносило снегом. Поэтому вахтовые бригады, инженеры, руководство, а также срочные грузы доставлялись на вертолетах Ми-8. Перелет занимал около часа, в то время как наземный путь в непогоду мог длиться сутками и был опасным для жизни. А оборудование и стройматериалы везли гусеничными тягачами и мощными грузовиками, которые пробивали себе путь через барханы, солончаки и сугробы.

– Помню, как 15 марта 1995 года поднялась снежная метель с нулевой видимостью, – вспоминает ветеран. – В плену непогоды свыше суток в вагончике оказались операторы. Их смена не смогла добраться на объект. Тогда по решению заместителя генерального директора Ескожи Бергенбаева продовольствие нефтяникам было доставлено на вертолете и сброшено с воздуха. Случались и другие критические и аварийные ситуации, но благодаря опытным руководителям и специалистам все они благополучно преодолевались.

Одно из приятных воспоминаний Адилбека Беклиева запечатлено на фото. 22 февраля 1998 года на новой скважине № 5 на месторождении Южный Кумколь он при телевизионных и газетных журналистах берет через пробоотборник нефть на пробу в химлабораторию для определения обводненности продукции. Та скважина после освоения выдавала черного золота по 500 тонн в сутки.

Адилбек Беклиев из простой семьи. Его отец Коштай – ветеран Великой Отечественной войны – в мирное время был служащим. Мать Жупаркуль работала озеленителем. Но кто знал, что семья Беклиевых станет нефтяной?

– Моя супруга, Светлана Умирзаковна Талпакова, вот уже 35-й год работает инженером отдела разработки в АО «ПККР», – говорит глава семьи. – С Баян, именно так называют мою супругу все родственники и близкие, судьба меня свела в «политехе». Она училась на курс старше, на том же факультете и специальности. Мы поженились в 1989 году, там, в Алматы, родился старший сын – Руслан Коштаев. Он 12 лет проработал в АО «ПККР», а дочь Асель и Асылан выбрали другую стезю. Но в нефтегазовой отрасли работала моя сестра Бибисара, которая сейчас на пенсии, и брат Ордабай, который возглавляет смену пожарной части в АО «ПККР».

Нефтяник с большой теплотой отзывается о своих наставниках.

– Я благодарен своим профессиональным учителям-нефтяникам из Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областей, которые указали мне правильный путь, – говорит Адилбек Беклиев. – Среди них мой первый учитель – начальник ПТО Петр Сергеевич Чесноков, главный технолог Махат Атчибаев, вице-президент компании Абдырхан Утесинов, начальник ЦНИЛ Абекен Мырзагалиев и другие. Я по сей день горжусь ими и сам не чуждаюсь наставничества.

Также собеседник особо подчеркнул тот факт, что АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» – настоящая кузница кадров. Сегодня в рядах крупнейших операторов и недропользователей области – в ТОО СП «Казгермунай», «Куат­АмлонМунай», «Kazpetrol group», АО «Тургай-Петролеум», «Нефтяная компания «КОР» и «CNPC-Айдан Мунай» преимущественно работают специалисты, прошедшие серьезную школу «Кумкольнефти», «Южказнефтегаза», «Харрикейн Хайдрокарбонс Лимитед» и «Харрикейн Кумколь Мунай». Это бывшие названия АО «ПККР».

За годы работы Адилбек Беклиев не раз повышал квалификацию на различных курсах и стажировках. В частности, он приобретал опыт в Италии, Канаде, России, Англии, Китае и Испании. Кроме того, обучился по специальности «юриспруденция» в Кызылординском университете «Болашак».

За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие нефтегазового комплекса Адилбек Беклиев отмечен различными наградами. Он – обладатель звания «Нефтяник года» Кызылординской области (1999), золотой Президентской премии и почетной грамоты руководства АО «ПККР», международного ордена «Знак Почета», медалей Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, «За эффективность в трудовой деятельности» Национального бизнес-рейтинга в РК, «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли» Министерства энергетики РК и нагрудных знаков «За заслуги перед отраслевым профсоюзом», «Заслуженный работник нефтегазовой отрасли», «100 лет нефтяной промышленности» и других. Не перечесть наград, которые были вручены возглавляемым им подразделениям.

В завершение нашей встречи Адилбек Беклиев, пользуясь случаем, поздравил коллег с праздником, пожелав им «легкой нефти», безаварийного бурения, железных нервов, надежного плеча и крепкой бригады.

#профессиональный праздник #День работников нефтегазового комплекса #Адилбек Беклиев

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