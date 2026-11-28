В текущем году исполнилось 30 лет со дня создания государственного национального природного парка «Іле-Алатау». Это одна из главных природных жемчужин региона, отличающая­ся сложностью и красотой ланд­шафта, а также поразительным биологическим разнообразием.

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В числе популярных локаций, входящих в состав нацпарка, – Тургеньское ущелье. За девять месяцев текущего года туробъект посетили 137 тыс. человек, что в 2,5 раза больше предыдущего показателя. Каждый третий турист – иностранец.

Красота здесь неописуемая: ущелье изобилует хвойными и смешанными лесами, альпийскими лугами, озерами, родниками, лекарственными растениями и ягодами. Говорят, в древние времена торговые караваны из Европы в Китай и Индию проходили именно через Тургень.

Изюминка этого места – семь водопадов. Самый большой – Кайракский – известен стремительным водным потоком, от силы которого в скале образовался туннель. Отсюда и название: қайрақ с казахского – точило. То есть водопад проточил себе дорогу в урочище. Еще один водопад – Медвежий – высотой 36 м. Его пенящиеся волны живописно стекают с вершин горного порога, обрамленного темной зеленью хвойных деревьев.

Здесь же растут реликтовые Чин-Тургенские моховые ельники – памятник природы рес­публиканского значения. Сюда практически не проникают солнечные лучи. Под толстым слоем мха, среди корней елей Шренка, со времен ледникового периода сохранились участки многолетней мерзлоты, покрытые льдом.

Рядом находятся термальные источники, страусиная ферма, а также излюбленное место отдыха отечественных и зарубежных туристов – форелевое хозяйство. Ловля форели напоминает аттракцион. Сколько рыбы ни поймаешь, всю обязан выкупить. Клюет хорошо: рыбаков-любителей охватывает дикий азарт. За отдельную плату здесь же вам почистят и даже пожарят свежепойманную форель. Причем приготовят так, что пальчики оближешь!

Ежегодно на ферме выращивают около 80 тонн товарной рыбы. Экологически чистую продукцию поставляют в рестораны и супермаркеты Алматы и Астаны, ряда областных центров.

К слову, недалеко от Тургеньского ущелья находится еще одна знаковая достопримечательность – плато Ассы, которое называют крышей Заилийского Алатау. Отсюда открывается изумительная панорама северного Тянь-Шаня, ради которой туристы преодолевают 150 км от Алматы. Причем часть пути проходит по разбитой грунтовке. В летний сезон тур­агентства устраивают здесь этно­дни с погружением посетителей в быт местных животноводов.