Первую IT-роту сформировали в Беларуси

Первая рота информационных технологий (IT-рота) сформирована в Беларуси на базе Военной академии, в новое подразделение вооруженных сил отобраны 40 человек, сообщили в министерстве обороны республики, передает Ria.ru.
В феврале министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил, что в ВС страны появится специализированная рота, которая будет заниматься вопросами информационной безопасности. В июле минобороны республики сообщило, что планирует укомплектовать IT-роту в конце 2018 года.
"Цель создания подразделения - дальнейшее повышение эффективности подготовки вооруженных сил путем максимального использования интеллектуального потенциала специалистов в области IT-технологий, разработки программного обеспечения, специальных и прикладных программ совместно с подразделениями Военной академии и другими научными и учебными учреждениями вооруженных сил", – информировали в ведомстве.
В минобороны отметили, что состоялось открытие компьютерной аудитории роты информационных технологий, в которой предстоит выполнять задачи военнослужащим нового подразделения. По данным минобороны, в Военной академии республики, на базе которой и сформирована IT-рота, создана "необходимая современная инфраструктура для работы и проживания военнослужащих".
В частности, среди проектов, которыми занимается академия, ключевое значение имеют проекты, связанные с моделированием военных действий, навигационным обеспечением, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации. При этом, как уточнили в минобороны, задачи военнослужащих нового подразделения будут связаны непосредственно с программированием.
Первоначальный конкурс в IT-роту составил более восьми человек на место. Для прохождения службы отобраны 40 военнослужащих, которые имеют высшее техническое образование по IT-специальности, а также проявили наибольшую заинтересованность в службе. Речь идет о молодых людях, которым в соответствии с законодательством предстояло проходить срочную военную службу, рассказали в ведомстве.