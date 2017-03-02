Первую модную коллекцию представила дочь Кадырова

В Грозном прошел показ первой модной коллекции женской одежды, созданной дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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Приглашенным были продемонстрированы 30 вечерних платьев из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенных полудрагоценными камнями. Коллекция выполнена в этностиле.
Айшат Кадырова рассказала, что такое стилистическое решение пришло к ней в результате изучения национальной чеченской одежды.
"В каждом платье присутствует национальный мотив как обязательный элемент. Моим советчиком в создании этих образов была только моя мама", – сообщила дизайнер.
Она добавила, что одежда бренда Firdaws создает образ современной мусульманки и соответствует общемировым модным тенденциям.
Также в рамках показа был презентован парфюм модного дома с одноименным названием. Первый флакон Айшат Кадырова преподнесла своей матери – Медни Кадыровой.
Мероприятие прошло в Гранд-Холл Firdaws в Грозном, на нем присутствовали Рамзан Кадыров с женой, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, певица Нюша, актрисы Екатерина Гусева, Анна Хилькевич, Светлана Бондарчук, Ольга Бузова, Алена Водонаева, Алена Шишкова и другие гости.
Айшат Кадырова с 2016 года является директором модного дома Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью, женой главы Чечни Медни Кадыровой.