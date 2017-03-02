Первую модную коллекцию представила дочь Кадырова

Культура
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В Грозном прошел показ первой модной коллекции женской одежды, созданной дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Приглашенным были продемонстрированы 30 вечерних платьев из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенных полудрагоценными камнями. Коллекция выполнена в этностиле.

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Айшат Кадырова рассказала, что такое стилистическое решение пришло к ней в результате изучения национальной чеченской одежды.

"В каждом платье присутствует национальный мотив как обязательный элемент. Моим советчиком в создании этих образов была только моя мама", – сообщила дизайнер.

Она добавила, что одежда бренда Firdaws создает образ современной мусульманки и соответствует общемировым модным тенденциям.

Также в рамках показа был презентован парфюм модного дома с одноименным названием. Первый флакон Айшат Кадырова преподнесла своей матери – Медни Кадыровой.

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Мероприятие прошло в Гранд-Холл Firdaws в Грозном, на нем присутствовали Рамзан Кадыров с женой, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, певица Нюша, актрисы Екатерина Гусева, Анна Хилькевич, Светлана Бондарчук, Ольга Бузова, Алена Водонаева, Алена Шишкова и другие гости.

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Айшат Кадырова с 2016 года является директором модного дома Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью, женой главы Чечни Медни Кадыровой.

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