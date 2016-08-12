​Первую неделю провели достойно

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Айнур КЕМБАЕВА

По состоянию на 11 ав­гус­та в их активе семь медалей, завоеванных в трех видах спорта: 2 золотые, 2 сереб­ряные, 3 бронзовые и 11-е общекомандное место.

– По итогам пятого дня XXXI Олимпийских игр наши спортсмены, члены национальной сборной Казахстана, пополнили копилку сборной тремя медалями: две из них золотые и одна серебряная. «Золото» завое­вали Нижат Рахимов – тяжелая атлетика (до 77 кг) и Дмитрий Баландин (плавание). Мы все видели, как в упорной борьбе они достойно выступили, тем самым оправдав надежды миллио­нов болельщиков, – сказал заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Жарасбаев.

Он отметил, что к результату Д. Баландина приближался лишь карагандинский пловец Виктор Абои­мов 44 года назад, выступавший в составе сборной СССР.

– В истории казахстанского спорта впервые завоевано «золото» в этой дисцип­лине. Это большое достижение! Многие эксперты скептически относились к тому, что Баландин сможет завое­вать медаль, а тем более золотую. Но к нашей большой радости он доказал обратное – в упорнейшей борьбе со спорт­сменами из США, Японии, России он стал олимпийским чемпионом, – добавил С. Жарасбаев.

Микрофон взял и сам Виктор Абоимов, его радос­ти достижениям земляка не было предела.

– Дмитрий Баландин совершил сенсацию в очной борьбе. Доказал, что у казахстанского спорта – большие возможности и перс­пективы. Гордимся этим «золотом»! – сказал сереб­ряный призер Олимпиады-1972 в Мюнхене.

Третью медаль на родину везет тяжелоатлетка Жазира Жаппаркул (до 69 кг). Она проиграла всего два кило­грамма спортсменке из Китая. И все же она показала отличный результат, который достоин уважения.

Участники брифинга рассказали, что в ближайшее время на Олимпиаде в Рио-2016 мы ожидаем высоких результатов от штангистов Дениса Уланова (до 85 кг, ВКО) и Александра Зайчикова (до 105 кг, Кызылординская область), от дзюдоиста Максима Ракова (до 100 кг, Карагандинская область), от борцов, боксеров и, конечно, легкоатлетки Ольги Рыпаковой.

Начиная с 14–15 августа на родину, согласно расписанию, начинают прибывать наши чемпионы и призеры Игр в Рио. Также возвращаются и остальные атлеты, участвовавшие на Олимпиаде. В международных аэропортах Астаны и Алматы их ожидает теплая встреча родных, близких и, конечно, поклонников. 

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