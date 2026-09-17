Первую партию чипсового картофеля вырастили в Жетісу

Сельское хозяйство

В области Жетісу близится к завершению уборка картофеля, на сегодня с полей убрано уже 73% урожая.

Фото: акимат Жетісу

В крестьянском хозяйстве «Кеңдала» впервые вырастили картофель чипсового сорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Жетісу.

Особенность нового направления в том, что рынок сбыта определен еще до уборки. После уборки урожай загружают и ежедневно отправляют на предприятие, выпускающее чипсы. Всего в этом году под картофель здесь отвели 33 гектара. Урожайность пока составляет 23–25 тонн с гектара.

- Картофель для промышленной переработки отличается от столового, предназначенного для непосредственного употребления в пищу. У него иная технология выращивания, полива. В частности, для производства чипсов необходим картофель с высоким содержанием сухих веществ. Именно благодаря этому после переработки получаются качественные чипсы – ломтики сохраняют форму, меньше впитывают масло и приобретают характерную хрустящую структуру. В этой связи нами выбран среднеранний сорт «ВР 808», - рассказал заместитель руководителя КХ «Кеңдала» Таймыр Маматаев.

В целом по области Жетісу в нынешнем году под картофель, включая личные подсобные хозяйства, отведено 6,5 тыс. гектаров. 

#аграрии #картофель #чипсы #селькое хозяйство

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