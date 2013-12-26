Первые 130 новоселий

Экономика
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17Речь шла о реализации программы «Доступное жилье-2020». На сегодня в Петропавловске ключи от новых квартир получили 130 семей (55 человек – по направлению программы «Для всех категорий граждан» и 75 – по направлению «Молодая семья»).

Но до конца года, уверены местные исполнительные органы, обладателями собственных квадратных метров станут еще 90 участников программы.

– Спрос на услуги ЖССБК в Петропавловске большой, – сказал В. Балахонцев. – Поэтому сейчас мы активно прорабатываем вопросы по увеличению строительства доступного жилья для казахстанцев.

В 2014 году петропавловский филиал ЖССБК и местные исполнительные органы намерены обеспечить крышей над головой 357 вкладчиков Жилстройсбербанка (138 участников программы – по направлению «Для всех категорий граждан» и 219 вкладчиков – по направлению «Молодая семья»). Строительство этих домов уже началось.

На сегодня ЖССБК продолжает предоставлять своим вкладчикам выгодные условия в рамках программы «Доступное жилье-2020», под низкие процентные ставки (5%), сроком до 25 лет.

Ильяс ВАХИТОВ, Петропавловск

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