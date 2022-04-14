Один из этих приборов был подарен областному центру с пожеланием, «чтобы в Петропавловске всегда было тепло и светло».

Принимая подарочный сертификат, аким города Булат Жумабеков поблагодарил работников предприятия и отметил, что Петропавловск быстро развивается, и его электрические сети также требуют обновления, поэтому трансформатор придется кстати в микрорайоне, где давно ощущается нехватка электро­энергии.

Предполагается, что на полную мощность электротехнический завод выйдет в 2023 году, тогда здесь будут ежегодно выпускать до 12 тыс. трансформаторов. Основная часть покупателей этих устройств находится в России, Азербайджане, Монголии.

– Мы выпускаем трансформаторы весом от трех кило до 300 тонн, – пояснил в ходе пресс-тура генеральный директор холдинга Alageum Group Сергазы Кунтуаров. – Их высокое качес­тво и надежность достигаются за счет применения высокотехнологичного оборудования ведущих европейских стран. В производстве используется электротехническая сталь с низкими удельными потерями, что в сочетании с эффективной технологией на 20–30% позволяет снизить энергопотери так называемого «холостого хода». Стоимость проекта составляет 10 миллиардов тенге.

Свободные заводские площади позволят и дальше совершенствовать технологические процессы, запускать новые проекты. Для чего потребуются квалифицированные специалис­ты. В настоящий момент здесь занято примерно сто человек.

Для привлечения новых работников на заводе разработан социальный пакет. В него кроме премий, льготного питания и корпоративного номера телефона вошли также выплаты на детей и – внимание, господа работодатели! – бонусы за отказ от вредных привычек…