Первые дозы американской вакцины от COVID-19 завезены во Францию и Нидерланды
Первые дозы вакцины против коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, прибыли в субботу во Францию и Нидерланды, сообщает "Казинформ".
По информации собственного корреспондента агентства в Париже, вакцины американского производства уже доставлены в центральную аптеку Hôpitaux de Paris недалеко от Парижа. Вакцинацию планируется начать в воскресенье во Франции, где более 62 тысяч человек умерли от заражения вирусом. Первыми получат препарат постояльцы двух домов престарелых - в Севране и Дижоне.
Также в субботу из бельгийского Пуурса первые дозы прибыли в Нидерланды.